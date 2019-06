Wismar

„Cool“, sagt Myleen, nachdem sie als Kistenkletterin wieder Boden unter den Füßen hat. Eine Premiere für die Siebenjährige. Neun Getränkekisten übereinander gestapelt klettert sie in die Höhe, verliert auch mal die Balance, ist aber stets gesichert am Seil. Daran baumelt das Mädchen in der Luft, als es die Kisten umstößt. „Das hat Spaß gemacht“, sagt Myleen und strahlt übers fantasievoll bemalte Gesicht. Schon geht’s mit der Freundin zur nächsten Attraktion.

Davon gibt es jede Menge beim Familienfest zum Kindertag am Montagnachmittag. Hansestadt und Landkreis bieten mit Partnern ein buntes Programm im Bürgerpark. Für Groß und Klein gibt es Spiel und Spaß, Musik und süße Leckereien. Die Kindergartenfreunde Fabian, Annabell und Lucy sind mit ihren Müttern da. Die Vierjährigen haben Spaß im Karussell.

Beim Pony reiten stehen die Kinder Schlange. Jedes möchte mal eine Runde auf dem Rücken eines der zehn Pferde drehen. Die kleine Leonie, erst zweieinhalb, hat sich ein großes Pony ausgesucht. Papa Diego Ohms begleitet sein Töchterchen, Mama Annika schaut zu.

Andrang gibt es auch auf zwei Hüpfburgen oder am Wasserpark. Aus einem Bottich können die Kinder Wasser in Plasteleitungen pumpen, kleine Bälle hineinlegen, die am Ende in einem bunten Bälle-Bad landen.

Gute-Laune-Musik weht herüber. Ein junger Mann namens Nilsen rockt die Bühne und fordert die Kinder auf, mit ihm zu singen und zu tanzen. Am Stand der städtischen Wohnungsbaugesellschaft füllen Mitarbeiter Punsch-Bälle mit Helium. Sie reichen für 200 Kinder. Übergroße Aero-Skulpturen wiegen sich im Wind, eine lange Schlange lädt die Besucher zum Balancieren ein. Auch Klein-Mathilda aus Blowatz versucht es an der Hand von ihrem Papa. Sport- und Bewegungsspiele, Bastelangebote, eine Tombola, bei der jedes Los gewinnt, Clown Malino und vieles mehr lassen Kinderherzen höher schlagen.

„Die Vereine und Einrichtungen wie die Awo, das DRK, die Sportjugend, die Jugendringe, der Reit- und Fahrverein Strameuß zeigen, wie vielfältig man die Freizeit in Wismar und dem Landkreis verbringen kann“, sagt Anneliese Stuth von der Stadtverwaltung.

Zur Galerie Kinder hatten viel Spaß bei dem bunten Programm.

Haike Werfel