Ein Ausflug mit einem kleinen Boot wurde zum Schlüsselerlebnis für Christine Vogt-Müller. 1978 segelte sie zusammen mit ihrem Mann Bodo Müller und einem Freund die Donau hinab zur Mündung. Der Anblick des offenen Meeres war überwältigend. „Es war ein erhebendes Gefühl von Freiheit, das wir in der DDR nie hatten“, erzählt Christine Vogt-Müller heute. Dieses Gefühl der Freiheit ging ihr nie wieder aus dem Kopf. Es mündete in dem Wunsch, die DDR zu verlassen. Auf die letzten 43 Jahre zurückblickend, sagt Christine Vogt-Müller: „Das Thema Flucht hat mich nicht losgelassen.“ Es wurde für die heute 66-Jährige zum Lebensthema.

Nach dem Fall der Mauer schrieb sie mit ihrem Mann das Buch „Über die Ostsee in die Freiheit.“ Einige Geschichten wurden verfilmt. Nach dem Erscheinen des Buches 1992 meldeten sich viele Menschen, die über die Ostsee geflüchtet waren oder es versucht hatten. Einige schickten Fotos mit Fluchtgeräten. Daraus entstand die Idee für die Ausstellung „Über die Ostsee in die Freiheit“ mit einer Sammlung originaler Fluchtgeräte wie Aqua-Scootern, Tauchgeräten, Surfboards, Schlauch- und Paddelbooten. Die Ausstellung informiert über historische Zusammenhänge und menschliche Schicksale. „Wir waren an über 40 Ausstellungsorten, darunter auch der Deutsche Bundestag“, erläutert Christine Vogt-Müller.

2003 erschien ihr Buch „Hinter dem Horizont liegt die Freiheit.“ Auch aus ihm sind Geschichten verfilmt worden.

Aus ihren Büchern liest Christine Vogt-Müller auch bei Veranstaltungen des Heimat- und Tourismusvereins in Dassow, wo sie heute wohnt – „wegen der Liebe“, wie sie erklärt. Sie engagiert sich seit vielen Jahren für das Projekt „Grenzenlos von Lübeck bis Boltenhagen“, hat Texte für sieben Stelen geschrieben, die über die Grenze und Fluchten informieren. Eine Stele steht am ehemaligen Grenzübergang Selmsdorf-Schlutup, andere an einem Strandzugang nahe Pötenitz, nahe der Siechenhauskurve bei Zarnewenz, am Lübecker Priwallstrand, an der Alten Grenzstraße, unweit der ehemalige Kaserne in Selmsdorf und an der Straße, die von Sülsdorf und Teschow führt.

Aufgewachsen ist die heutige Dassowerin in Blankenburg im Harz. Mit 16 zog sie nach Halle. Sie absolvierte im Buna-Werk eine Berufsausbildung mit Abitur. Dann studierte sie mit dem Ziel Chemie- und Mathematiklehrerin zu werden, obwohl sie eigentlich etwas anderes wollte. „Ich wurde umgelenkt“, berichtet sie. 1975 wurde sie Mitglied der Evangelischen Studentengemeinde, die später wegen einer Infiltration durch Stasi-IM aufgelöst wurde.

Ein Trabant steht 1986 am Ostseestrand bei Zingst. Eine Familie aus Frankfurt an der Oder hat das Auto vor ihrem Fluchtversuch abgestellt. Quelle: BStU

Als Lehrerin arbeitete Christine Vogt-Müller nicht lange. Sie hielt das politische Klima nicht aus, wollte weder Jungs für die Offizierslaufbahn werben noch als Nicht-SED-Mitglied an Parteiversammlungen teilnehmen. Sie musste Versammlungen der FDJ leiten, auch wenn ihr die Organisation und das „Erziehen zu sozialistischen Persönlichkeiten“ sehr widerstrebten. Christine Vogt-Müller orientierte sich lieber an einer Haltung, die die Liedermacherin Bettina Wegner in Worte fasste: „Grad, klare Menschen wär’n ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel.“ Schließlich quittierte die junge Lehrerin den Dienst.

Heute berichtet sie: „Das ging eigentlich nicht. Wer in der ‚Volksbildung‘ arbeitete, konnte nicht kündigen.“ Sie wurde entlassen. Kein Betrieb nahm sie mehr – oder durfte sie nicht nehmen. Dann stellte das Museum für Ur- und Frühgeschichte die junge Frau ein. Sie wurde Hilfskraft für Restauration. Jeder kannte ihre Gesinnung. Später arbeitete Christine Vogt-Müller im Wissenschaftsbereich des Schifffahrtsmuseums in Rostock.

1984 testete sie zusammen mit ihrem Mann und zwei Freunden, ob es möglich wäre, von Danzig aus mit einem Boot nach Dänemark zu segeln. Die vier DDR-Bürger wurden bereits im Hafen festgenommen. Sie verbrachten eine Nacht in einem polnischen Gefängnis. Dann wurden sie an die Stasi ausgeliefert. Eine Woche saßen sie in Rostock in einem Untersuchungsgefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit ein. Dann wurden sie entlassen. Die Stasi konnte ihnen keine versuchte Republikflucht nachweisen. An dem Tag wollten sie auch nicht fliehen nicht. Christine Vogt-Müller hätte niemals ihre Kinder allein in der DDR gelassen.

Christine Vogt-Müller (3. v. r.) arbeitete auch an einer Info-Stele auf dem Lübecker Priwall-Strand mit. Präsentiert wurde sie von der Leiterin des Kulturbüros Nina Jakubcyk, der Architektin Vera Detlefsen, dem Vorsitzenden der Gemeinschaft der Priwallbewohner Eckhard Erdmann, der Projektleiterin Angela Radtke und der Übersetzerin Jennifer Pieper (v. l.). Quelle: Jürgen Lenz

Sie berichtet über die Zeit nach der Haft: „Es stand über zwei Wochen jemand in einem Wartburg vor unserer Wohnung und las Zeitung.“ Offenbar ein Mitarbeiter der Stasi. In ihrer Akte fand Christine Vogt-Müller später Protokolle von Durchsuchungen ihrer Wohnung, alles penibel mit Fotos und Text dokumentiert. Ein Exemplar des stalinismuskritischen Buches „Der Archipel Gulag“ hatte sie zum Glück gerade ausgeliehen.

Im Frühjahr 1985 stellte Christine Vogt-Müller einen Ausreiseantrag. Am 21. August 1989 ließ die DDR sie gehen. Ihre erste Anlaufstelle in der Bundesrepublik waren Freunde in Göttingen. Später zogen Christine Vogt-Müller und ihr Mann nach Travemünde. Sie erinnerten sich daran, wie in Warnemünde ein Wachboot der Grenzbrigade Küste ein Segelboot im Schlepptau hatte. Das Paar begann über Fluchten und Fluchtversuche zu recherchieren. Es fand immer mehr Fälle. „Es war mir damals möglich, über 70 Menschen herauszufinden, die bei Fluchtversuchen über die Ostsee ums Leben gekommen sind“, erzählt Christine Vogt-Müller. Nach heutiger Kenntnis gab es über 189 Todesopfer. Auch diese Zahl ist mit einer Dunkelziffer behaftet.

Die Ausstellung „Über die Ostsee in die Freiheit“ war in der Sankt-Nikolai-Kirche in Wismar zu sehen. Quelle: Hartmut Klonowski

Christine Vogt-Müller hat mit ihren Recherchen mehr im Sinn als eine Betrachtung der Vergangenheit. Sie sagt im Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte: „Es ist mir ein immer größeres Anliegen geworden, den Menschen zu vermitteln, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist, sondern ein hohes Gut, das wir bewahren müssen.“

