In Dassow (Nordwestmecklenburg) sorgt eine über 150 Jahre alte Jugend-Schützenkette für Aufsehen. Sie wurde auf einem Dachboden gefunden. Die ersten Plaketten mit Namen der Königsschützen reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Jetzt ist in einer wichtigen Sache Hilfe aus der Bevölkerung gefragt.