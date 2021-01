Reinstorf/Neukloster

„Wenn sie morgens aufwacht, hat sie ein Lächeln auf den Lippen. Wenn sie im Stall arbeitet, dann niemals ohne dieses Lächeln. Und wenn wir mit der Stallarbeit fertig sind und ich um 22 Uhr noch Lust auf Baden in der Ostsee habe, dann kommt sie strahlend mit. Wir haben uns gesucht und gefunden.“ Björn Sauer ist glücklich. Er hat seine Traumfrau gefunden und ihr jetzt das Ja-Wort gegeben.

Das Datingportal „Spotted Landwirtschaft 2019“ ist das Schicksal von Björn Sauer und Deborah Schröder gewesen. Auch immer mehr Bauern nutzen digitale Singlebörsen für die Partnersuche. Und in diesem Fall ist sie erfolgreich: Beide kommen aus der Landwirtschaft, sie aus Baden-Württemberg, er aus Reinstorf in Mecklenburg. 2003 haben seine Eltern – Uwe und Reingard Sauer – einen Dreiseitenhof in Reinstorf bei Neukloster gekauft. Damals ist ihr Sohn gerade mal acht Jahre alt. Inzwischen führt er den Hof und hat auch noch eine Bäuerin zu seinem Glück gefunden.

Maximal zehn Personen

Ihre Liebe machen die Zwei am 21. Januar 2021 mit ihrer Heirat amtlich – in der Corona-Zeit. Doch: Der Termin hat schon lange festgestanden. „Wir lieben uns. Warum sollte uns Corona da aufhalten, dieser Liebe den I-Punkt aufzusetzen“, sagt die Braut. Und eine große Familienfeier kann noch nachgeholt werden.

Heidi Wendt traut Deborah und Björn Sauer Quelle: Kerstin Erz

Getraut werden sie von Neuklosters Standesbeamtin Heidi Wendt. Sie freut sich, dass trotz aller widrigen Umstände Paare kommen. Derzeit dürfen maximal zehn Personen dabei sein. Alle – außer durch das Brautpaar – müssen Masken tragen und auf den Mindestabstand achten. „Manche Paare kommen sogar nur zu zweit, nehmen Rücksicht, tragen Verantwortung“, berichtet Heidi Wendt. So sei es auch bei der Trauung gewesen, die vor der von Deborah und Björn Sauer stattgefunden hat. Damit hat es zwei Trauungen an diesem besonderen Datum 21.01.2021 in Neukloster gegeben.

Trauungen im Corona-Jahr

In normalen Zeiten haben die Standesbeamtin und ihre drei Kolleginnen Martina Baier, Kerstin Prehn und Kristin Fischer durchschnittlich 90 Hochzeiten im Jahr. „2020 hatten wir 69 Trauungen, also etwa 20 Prozent weniger“, erzählt die Hauptstandesbeamtin. „Es waren alles kleine Hochzeiten, die in den Rathäusern Neukloster und Warin geschlossen wurden. Große Hochzeiten, wie im Schloss Hasenwinkel oder im Seehotel Nakenstorf sind abgesagt oder auf dieses Jahr verschoben worden.“

Die Anmeldungen und die Vorgespräche laufen nur noch über Telefon beziehungsweise per E-Mail. Die Hochzeitsrede bleibt. „Für Deborah und Björn Sauer habe ich sogar ein auf sie zugeschnittenes Gedicht gefunden: ,Verliebt Trecker fahren’ von Matthias Stührwoldt, einem Bauern und Autor“, erzählt Heidi Wendt.

In den Rinderstall getragen

Für Deborah und Björn Sauer ist es ein sehr schöne und emotionaler Moment. Ihr Hochzeitstag ist für sie aber mit der standesamtlichen Trauung noch lange nicht beendet, sondern wird auf dem Sauerschen Hof in Reinstorf fortgesetzt. Ein alter Brauch wird dabei ein wenig umgewandelt: Statt die Braut auf Händen über die Türschwelle zu tragen, trägt Björn Sauer seine große Liebe über die Schwelle des Rinderstalles.

Füttern ein Kalb mit Milch: die Brautleute Björn und Deborah Sauer. Quelle: Kerstin Erz

Dort erwartet sie das frisch geborene und von der Mutter nicht angenommene Kälbchen „Fridolin“ bereits sehnsüchtig. Es braucht Milch – und die bekommt sie auch von den Brautleuten. Danach gehen die Frischvermählten wieder raus aus dem Stall. Denn ein „Tatütata“ ist zu hören. Die Freiwillige Feuerwehr Krassow ist angerückt und hält mit dem Fahrzeug genau vor dem Stall – mit einer Überraschung: einem Baumstamm. Den muss das Paar traditionell durchsägen und danach weitere Aufgaben absolvieren: ein Herz aus einem Laken ausschneiden und mit einer kleinen Handschere einen Feuerwehrschlauch durchtrennen. Alles haben die Beiden gut gemeistert – dann kann es ja nur eine gute Ehe werden. Herzlichen Glückwunsch!

Die Feuerwehr Krassow hat einen Baumstamm vorbeigebracht – den müssen die Brautleute durchsägen. Quelle: Kerstin Erz

