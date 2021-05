Wismar

Der Marktplatz der Hansestadt soll als Herzstück der Stadt weiterentwickelt werden. Nach dem Willen von Piraten und Grünen sollen bei künftigen Planungen drei Punkte auf Machbarkeit geprüft werden.

Erstens soll die Aufenthaltsqualität auf dem Markt durch mehr Grün, mehr öffentliche Sitzgelegenheiten und die Ausweitung der Außengastronomie gestärkt werden. Zusätzlicher Platz für die Gastronomie könnte auf dem Markt im Bereich der Parkplätze entstehen.

Zweitens soll der individuelle Pkw-Verkehr reduziert werden. Pirat Bernhard Schubach und die Grünen denken vor allem an die Marktumfahrung und sehen darin auch eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Drittens wird eine Trinkwasserquelle an der Wasserkunst angeregt.

Mehrheit für Prüfauftrag

Der Prüfauftrag für die Verwaltung erhielt auf der letzten Sitzung der Bürgerschaft mehrheitlich Zustimmung (18 Ja- und 6 Nein-Stimmen, 8 Enthaltungen). In den letzten Monaten wurde über den Antrag mehrfach im Bau- und Sanierungsausschuss und in der Bürgerschaft debattiert.

Ein Schnellschuss bei der Umsetzung ist nicht zu erwarten. Einerseits will Wismar die Anerkennung als Weltkulturerbe nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, andererseits gehen die Meinungen weit auseinander.

FDP für Bürgerbeteiligung

Für diesen prominenten Platz in Wismar wünscht sich René Domke (FDP) eine Bürgerbeteiligung. Den Pkw-Verkehr zu reduzieren, sieht er „sehr, sehr kritisch“. Es würden dann weitere Alternativen zum Parken fehlen. Domke: „Reduzieren ist nicht immer ein Mehrwert.“ Für Britta Fust (Linksfraktion) war der Antrag noch zu weich gespült. Perspektivisch ist sie in Wismar für eine autofreie Innenstadt. Toni Brüggert (CDU) findet die Idee mit der Trinkwasserquelle interessant, für Horst Krumpen (Linke) sollte sie gestrichen werden, weil sie schon einmal abschlägig geprüft wurde und weil historisch die Funktion der Wasserkunst eine andere sei als sich dort Trinkwasser zu holen.

Skepsis bei Wegfall von Parkplätzen

Eberhard Müller (SPD) sieht den Wegfall von Parkplätzen als problematisch. „Wir haben jetzt schon nicht viele Möglichkeiten.“ Aus Gesprächen mit Markthändlern wisse er, dass diese Umsatzeinbrüche befürchten, wenn Parkplätze wegfallen. Beim Wunsch nach mehr Grün fragt Müller: „Wo denn?“ Großveranstaltungen wie das Schwedenfest und der Weihnachtsmarkt müssten bedacht werden.

Für Jens-Holger Schneider (AfD) kommt eine Reduzierung des Pkw-Verkehrs nicht in Frage. Grün sei okay, einen Trinkwasserbrunnen könne er sich auch an anderer Stelle vorstellen. Petra Seidenberg (Grüne) verteidigte den Vorstoß. Taxi- und Lieferverkehr sollen ebenso weiterhin möglich sein wie der ÖPNV mit der Bushaltestelle am Markt. Ansonsten trage weniger Autoverkehr zu mehr Aufenthaltsqualität und CO2-Reduzierung bei.

Das sagt die Verwaltung

Aus Sicht der Verwaltung haben Gastronomen am Markt im Vergleich zu anderen Gastronomiestandorten in Wismar bereits die komfortable Möglichkeit, einen sehr breiten Bereich vor den Gebäuden nutzen zu können. Eine Erweiterung auf den Markt würde, abgesehen vom Kopfsteinpflaster, auch Fragen der Sicherheit aufwerfen, wenn Gastronomiebesucher und Personal die Straße queren müssen.

Zum Thema Grün merkt die Verwaltung an, dass der Markt historisch geprägt ist durch seine Befestigung mit Sammelpflaster und seine Wegeverbindungen sowie als wichtiger Platz „ohne dauerhafte Begrünung mit Ausnahme der zwei Baumstandorte vor der ehemaligen Wache, jetzt Stadthaus.“ Dies sei seit 200 Jahren belegt.

Zur „Trinkwasserquelle an der Wasserkunst“ heißt es lapidar von der Stadt: „Dies ist durch mögliche Betreiber abzuprüfen.“ Andere Städte bieten den Service kostenlos.

Pirat und Grüne: Markt zeitweise wie ausgestorben

Nach Meinung von Piraten und Grünen führt das Fehlen öffentlicher Sitzplätze, die Nutzung als Auto-Parkplatz, der schwierig zu begehende Bodenbelag und das Fehlen von schattenspendenden Bäumen dazu, „dass die Bürger der Stadt sich außerhalb der Markttage nur wenig auf dem Markt aufhalten. Gerade in den Abendstunden wirkt der Markt zeitweise geradezu wie ausgestorben“. Das wollen sie mit dem Antrag ändern.

Von Heiko Hoffmann