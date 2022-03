Delfine in der Ostsee vor Wismar: Sind sie doch ein Liebespaar?

Wismar/Poel

Die zwei Delfine, die in dieser Woche von den Fischereiaufsehern Christian Schmiedeberg und Volker Dahse in der Wismarbucht gesehen und gefilmt wurden, haben deutschlandweit für Aufregung gesorgt. Michael Dähne, Kurator für Meeressäugetiere beim Deutschen Meeresmuseum in Stralsund, vermutete, nachdem er das Video gesehen, dass es sich um Weißschnauzendelfine handelt. Die seien in der Ostsee noch seltener zu sehen als Gewöhnliche Delfine. Die beiden gesichteten Tiere seien etwa 2,50 Meter lang und vermutlich Mutter und Kalb, so Dähne.

Stars in Dänemark

Ein Delfin-Experte aus Dänemark, der sich einen Tag später bei ihm gemeldet hat, ist da anderer Meinung. Er sagt, es seien Große Tümmler, ein Männchen und ein Weibchen. Das vermutet ein Däne auch auf der Facebook-Seite der OSTSEE-ZEITUNG. Die beiden Delfine seien in seiner Heimat kleine Stars, weil sie dort einige Zeit an der Ostseeküste unterwegs gewesen sind und zu einer größeren Gruppe mit insgesamt neun Delfinen gehört hätten. Allerdings sind zwei Tiere seit längerem nicht mehr an der dänischen Westküste aufgetaucht. Deshalb nimmt er an, dass sie es sind, die in der Wismarbucht gesehen wurden. Namen haben die zwei schmerzlich vermissten Delfine von ihren Fans in Dänemark auch schon bekommen: „Mischief“ und „Tal Finn“. Sie sollen schnell wieder zurückkommen, so die Hoffnung der Flipperfans.

Kurator: Tolles Video!

Video-Filmer Christian Schmiedeberg, der auf seinen Kontrollfahrten in den vergangenen Jahren schon einige Male Delfine gesehen hat, nimmt nicht an, dass es sich um Große Tümmler handelt. Nun, eins lässt sich auf jeden Fall zweifelsfrei feststellen: dass sich die beiden Delfine lieb haben – egal, ob nun als Pärchen oder als Mutter und Kind. Auf dem Video ist zu sehen, dass sie miteinander schmusen. „Das ist ein tolles Video, ganz fantastisch“, freut sich auch Michael Dähne über die Aufnahmen.

