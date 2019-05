Wismar

Ein Linienbus hält im Rohlstorfer Weg. Er ist fast so breit wie die Straße. Doch Sylvia Prodöhl, die hinter dem Lenkrad sitzt, kennt sich gut aus mit dem großen Gefährt. Geschickt lenkt sie das Fahrzeug auf den Wegesrand und wartet auf ihre Passagiere. Die sind noch im Haus und bereiten Inge Grinnus auf ihr Geschenk zum 81. Geburtstag vor. Die Seniorin, die an Demenz erkrankt ist, hat einen Wunsch: Sie möchte noch einmal mit einem Bus fahren. Das hat sie in der Vergangenheit nicht getan. Als sie im Schlachthof gearbeitet hat, ist sie dorthin geradelt. Zu ihrem späteren Job in einem Imbiss hat sie ihr Mann mit dem Auto gebracht.

Chef sponsert die Fahrt

„Auf einer Familienfeier hat sie mir von ihrem Wunsch erzählt“, erinnert sich Sylvia Prodöhl. Sie ist mit dem Neffen der Rentnerin verheiratet. Und da die Barnekowerin als Busfahrerin quasi an der Quelle sitzt, hat sie das Geschenk gestern nicht nur vorbeigebracht, sondern hat es auch gesteuert – in der Pause und mit Genehmigung ihres Arbeitgebers, der Geschäftsleitung der Mecklenburger Verkehrsbetriebe in Dorf Mecklenburg. Die hat die besondere Ausfahrt auch gesponsert. „Aus der privaten Tasche, weil Sylvia Prodöhl eine gute Mitarbeiterin ist und wir die Idee klasse finden“, sagt Geschäftsführer Wilfried Szofer.

Rentnerin sitzt im Rollstuhl

Auch Torsten Grinnus (53) ist begeistert. Er pflegt seine Mutter. „Vor drei Jahren ist sie an Demenz erkrankt“, erzählt er. Der Wismarer weiß deshalb aus Erfahrung: „Abwechslung tut den Betroffenen gut.“ Auch wenn sie nicht immer sofort überglücklich erscheinen – etwas später würden sie von den Erlebnissen erzählen.

Doch seine Mutter, die im Rollstuhl sitzt, ist voller Vorfreude, als sie den Bus sieht. Bevor aber die Fahrt startet, wird noch ein Erinnerungsfoto gemacht – vor dem Fahrzeug. Oben an der Frontscheibe, wo sonst das Ziel der Fahrt angezeigt wird, steht „Herzlichen Glückwunsch“. Auch das hat sich Sylvia Prodöhl ausgedacht. „Das ist toll“, lobt Torsten Grinnus. Er steigt ebenfalls mit ein – genauso wie einige Enkel und Urenkel der Seniorin.

Jetzt geht es an den Strand

Mit strahlenden Augen schaut Inge Grinnus aus dem Fenster. Und als ihr Sohn sagt: „Jetzt geht es nach Poel an den Strand“, lacht sie laut. Aber soweit fährt der Bus dann doch nicht. Zehn Kilometer ist die Strecke lang. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Schließlich muss Sylvia Prodöhl wieder zurück an die Arbeit. Seit fünf Jahren ist die Hamburgerin Busfahrerin, der Liebe wegen ist sie nach Nordwestmecklenburg gekommen. Ihr Mann und sie können nicht an der Geburtstagsfeier teilnehmen. Sie müssen arbeiten. Doch zum Abschied bekommt sie ein Lob von Inge Grinnus: „Das war ein ganz großartiges Geschenk.“

Kerstin Schröder