Demo in Wismar: So verlief der Protest gegen die Corona-Maßnahmen

Wismar/Grevesmühlen

Erneute Montagsdemo in Wismar. Unter dem Motto „Einigkeit und Recht und Freiheit – Für freie Gesundheit & Impfentscheidung – Keine Spaltung“ startete die Versammlung gegen 18 Uhr auf dem Wismarer Marktplatz. Nachdem zunächst noch einige Ordner aus den Reihen der Veranstalter gefehlt hatten, gab es gegen 18.20 Uhr einige Redebeiträge mit Forderungen an die Politik.

Der Aufzug führte anschließend durch die Großschmiede-, Gerber-, Bademutter- und Breite Straße, dann weiter über die Ulmen-, Dahlmann- und die Mecklenburger Straße zurück zum Marktplatz. Dort endete die Versammlung mit einigen Redebeiträgen gegen 19.45 Uhr.

Veranstalter und Polizei mit fast gleichen Angaben bei Teilnehmern

Während die Veranstalter von 700 Teilnehmern sprachen, beteiligten sich nach Angaben der Polizei bis zu 750 Menschen an der Aktion. Mit einigen Plakaten, Sprechchören wie „Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung“ und Trillerpfeifen ging es friedlich durch die Altstadt. Vertreten waren unter anderem Ärzte, Lehrer, Arbeiter, Rentner, Vertreter der AfD und auch einige Kinder. „Um den beauflagten Mindestabstand einhalten zu können, zog sich der Aufzug schätzungsweise 600 Meter in die Länge. Hierdurch kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen“, so eine Polizeisprecherin.

Bei der Demo am letzten Montag waren es ebenfalls rund 750 Teilnehmer, am Montag davor rund 710.

Kleine Demo in Grevesmühlen

In Grevesmühlen fand am Montag unter dem Motto „Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung für alle Menschen, vor allem aber für unsere Kinder“ ebenfalls eine Versammlung statt. Gegen 18 Uhr kamen hier bis zu 42 Personen zusammen, die ihren Protest in einem Aufzug, der durch die Grevesmühlener Innenstadt zurück zum Marktplatz führte, kundtaten. Gegen 19 Uhr war die Veranstaltung beendet. Bei einem Teilnehmer wurde ein Plakat mit beleidigendem Inhalt festgestellt. Das Plakat wurde sichergestellt und „die Ermittlungen wegen des Verdachts gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung aufgenommen“, so eine Polizeisprecherin.

Bis zu 750 Teilnehmer waren bei der Demo dabei. Quelle: Heiko Hoffmann

Die Versammlungen in Wismar und Grevesmühlen begleitete die Polizeiinspektion Wismar mit rund 60 Einsatzkräften. Sie seien grundsätzlich störungsfrei verlaufen, so die Polizei.

Von Heiko Hoffmann