Denkmaldorf Hoben bei Wismar: Rasante Radfahrer gefährden Fußgänger

Im Denkmaldorf Hoben als Wismarer Stadtteil wächst die Zahl der Fahrradtouristen. Einwohner Sönke Reimann spricht von fast tausend in der Saison. Von denen würden etliche, die von der Zierower Straße kommen, „in Schussfahrt den Berg hinunter ins Dorf rasen“. Dem möchte die Dorfgemeinschaft mit 36 Einwohnern Einhalt gebieten, bevor die neue Fahrradsaison beginnt.

„Spielstraße“ soll Radtouristen bremsen

„Sollten wir dem Denkmaldorf nicht eine Spielstraße gönnen, auf der die Fußgänger Vorrang haben?“ fragte Reimann im traditionellen Stadtteilgespräch mit dem Bürgermeister. Der Hobener verwies auf ein entsprechendes Schild in der Ernst-Scheel-Straße im Anschluss an den Schwarzen Weg, der Teil des Ostseeradfernweges ist. „Es gibt im Sommer mindestens einmal am Tag eine Situation im Dorf, die gefährlich ausgehen könnte.“

Stadt: Laut ADFC kein Unfallschwerpunkt

Eine Spielstraße animiere Kinder, darauf zu spielen. Das stehe der Nutzung des Radfernweges entgegen, argumentiert Michael Berkhahn als stellvertretender Bürgermeister. Eine solche Reglementierung müsse dann auch durchgesetzt werden. Berkhahn befürchtet, dass die Polizei den Kontrolldienst nicht leisten kann. Zudem werde Hoben vom ADFC nicht als Unfallschwerpunkt eingeschätzt.

„Schrittgeschwindigkeit fahren“ als Alternative

Bürgermeister Thomas Beyer begrüßt grundsätzlich, dass die Menschen aufs Rad umsteigen. Leider würden Schilder „Bitte Schrittgeschwindigkeit fahren“, wie sie in der Innenstadt stehen, zu häufig missachtet. Auf dem Boulevard gebe es kaum Polizeikontrollen, obwohl sie erforderlich seien. „Wir können nur immer wieder alle bitten, sich an die Regeln zu halten“, so Beyer.

Bernd Hilse, langjähriges Mitglied der Bürgerschaft und im Seniorenbeirat tätig, regte dennoch an, solch ein Schild „Bitte Schrittgeschwindigkeit fahren“ in Hoben aufzustellen. Der Bürgermeister sicherte zu, diese Möglichkeit prüfen zu lassen.

Hoben als geschlossener Denkmalbereich

Das ehemalige Fischer- und Büdnerdorf Hoben wurde 1996 durch die erste Denkmalbereichsverordnung in Mecklenburg-Vorpommern unter besonderen Schutz gestellt. Nach 24 Jahren hat dies nun auch das Wismarer Bauamt anerkannt und den Stadtteil mit seinen niederdeutschen, reetgedeckten Hallenhäusern im Flächennutzungsplan der Stadt als geschlossenen Denkmalbereich eingetragen. „Er ist im F-Plan mit einer 500-Meter-Pufferzone versehen, in der nicht gebaut werden darf“, sagt Klaus-Dieter Steinberg, langjähriger Einwohner. So stehe es auch in der Denkmalschutzverordnung. Schon zu DDR-Zeiten sei Hoben unter Denkmalschutz gestellt worden, Anfang der 1970er-Jahre.

Infotafeln angeregt

Steinberg schlug nun erneut vor, eine Informationstafel im oberen und unteren Bereich von Hoben aufzustellen, die die zahlreichen Gäste und Touristen im Dorf über seinen Charakter informiert. Viele dieser Besucher würden die Einwohner zum Ort, zu der Bauweise der Hallenhäuser oder zur Historie befragen und somit bestätigen, dass Informationstafeln an den Ortseingängen begrüßt würden.

Das Bauamt wollte eine solche Info-Tafel der Hochschule Wismar als studentische Aufgabe übertragen. Weder 2018 noch im vergangenen Jahr sei man dort an einem solchen Projekt interessiert gewesen, teilte Bauamtsleiterin Nadine Domschat-Jahnke mit. „Aus Verwaltungssicht gibt es dafür keine Kapazitäten“, erklärte sie.

Bewohner bitten Archivverein um Mithilfe

Daraufhin bot Sönke Reimann die Hilfe der Interessengemeinschaft Bauernhaus (IGB) in Hoben an, fachkundige Zuarbeit zu organisieren. Den Ball nahm die Bauamtsleiterin auf: Da das Know-how in Hoben vorhanden sei, könnten Bewohner doch auf ihren Grundstücken mit Schautafeln arbeiten. „Das wäre die einfachste und eine kostenlose Regelung.“ Nach Ansicht des Bauamtes müsse ein Denkmalbereich nicht immer erklärt und ausgeschildert sein.

Da es dennoch der Wunsch der Hobener sei, wolle man im Wismarer Archivverein nachfragen, ob es ein historisch ambitioniertes Mitglied gebe, das das Vorhaben unterstützen könne. Da die IGB laut Reimann zwar „ein engagierter, aber leider nicht finanzkräftiger Verein“ ist, hat er sich auch an die Bürgerstiftung der Hansestadt Wismar gewandt, das Projekt finanziell zu fördern.

Von Haike Werfel