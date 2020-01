Denkmalretter Gottfried Kiesow ist seit 2004 Wismars Ehrenbürger

Wismar

Im südlichen Querhaus von Wismars St. Georgen-Kirche erinnert ein Bronzerelief an Professor Dr. Gottfried Kiesow. Darauf sind sein Profil und der Grundriss der Wismarer Altstadt zu sehen. Denn Gottfried Kiesow hat deutliche Spuren in der Hansestadt hinterlassen.

1985 gehörte er zu den Gründern der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, sorgte mit dafür, dass Wismar und Stralsund in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen werden und dass aus der St. Georgen-Ruine wieder eine Kirche für Kultur, Begegnungen und Gottesdienste wird.

Gründete 1985 die Deutsche Stiftung Denkmalschutz

1931 geboren, verließ er 1950 die DDR und legte ein Jahr später sein Abitur in West-Berlin ab, bevor er Kunstgeschichte, klassische Archäologie, Geschichte und Theaterwissenschaften studierte. Nach Promotion und Forschungsstipendium wurde er Bezirksdenkmalpfleger in Hannover und später in Braunschweig, dann Landeskonservator und Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen.

Nach englischem Vorbild gründete er 1985 die Deutsche Stiftung Denkmalschutz – zusammen mit Spitzenmanagern aus der Wirtschaft, denn Denkmalpflege kostet. Ab 1989 sah er den Schwerpunkt der Stiftung in der Rettung der Baudenkmale auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, die Wismarer St. Georgen-Kirche war sein Vorzeigeprojekt.

Ihren Wiederaufbau betrachtete er als „Symbol wieder erwachsenden Bürgerstolzes in den neuen Bundesländern.“ 40 Millionen Euro kostete das Projekt, 15 Millionen davon kamen von der Stiftung.

Initiierte 2001 die Wismarer Jugendbauhütte

Bürgermeister Thomas Beyer beschrieb den 2011 verstorbenen Mann als jemanden, „der es vermochte, viele, viele Menschen davon zu überzeugen, dass Denkmäler mehr sind als alte Bauten, nämlich, dass sie unsere Wurzeln bezeugen und dass in und mit ihnen zu leben, Ausdruck von Lebenskultur, Geschichtsbewusstsein und würdevoller Umgang mit dem ist, was unsere Ahnen an Reichtum hinterließen“.

2001 initiierte Gottfried Kiesow die Wismarer Jugendbauhütte, die seitdem junge Menschen an das Thema Denkmalpflege heranführt und dafür sensibilisiert. Inzwischen gibt es 15 Jugendbauhütten in ganz Deutschland, in denen Jugendliche Freiwilligenjahre absolvieren können.

Ehrenbürger in mehreren Städten geworden

2004 wurde Kiesow Ehrenbürger von Wismar und Stralsund. Auch Wiesbaden, Romrod, Zittau, Quedlinburg, Morschen und Görlitz haben ihm die Ehrenbürgerwürde verliehen. Dr. Rosemarie Wilken, von 1990 bis 2010 Bürgermeisterin von Wismar und seit 2015 ebenfalls Ehrenbürgerin der Stadt, beschrieb Kiesow in ihrer Laudatio als „... eine schier unversiegbare Quelle von Wissen und Energie. Er ist ein Mann höchster Kreativität. Es bleibt bei ihm aber nicht bei Ideen. Es folgt alsbald die Umsetzung mit Beharrlichkeit und Konsequenz.“

Die Politikerin bezeichnete Kiesow als „wohl bekanntesten Fürsprecher des baulichen Erbes in Deutschland“ und beschrieb ihn als „charismatischen Denkmalpfleger, einen großen Geist und vorbildlichen Europäer“.

Gottfried Kiesow selbst sagte: „Denkmalpflege betreiben wir als Dank an die Vergangenheit, aus Liebe zur Gegenwart und als Geschenk für die Zukunft.“

