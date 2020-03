Der Kalender ist da: Heiße Bilder von der Feuerwehr aus Dorf Mecklenburg

Dorf Mecklenburg

„Das ist der Hammer!“, freut Hendrik Siggelkow vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Mecklenburg sich! Der Benefizkalender der Einsatzkräfte ist druckfrisch und für das Jahr 2021 angekommen.

Entstanden ist er dank Kooperation mit dem Fotokurs der Medienwerkstatt Wismar im Filmbüro MV und vieler Firmen aus der Region, die das ungewöhnliche Projekt unterstützt haben. Der Aufruf im Juli in der Ostsee-Zeitung hatte Wirkung!

Viel Arbeit für den guten Zweck

Die Hobbyfotografen aus dem Filmbüro haben wochenlang witzige Fotos mit den Ehrenamtlern der Wehr gestellt, die besten Motive gemeinsam ausgewählt und den Kalender gestaltet. Nun ist Verkaufsstart.

„20 Euro für den guten Zweck!“, wirbt Hendrik Siggelkow. „Wir brauchen einen MTW, einen Mannschaftstransportwagen für die Jugend“, erzählt er. Kostenpunkt 45 000 Euro. Einen Teil davon muss die Wehr selber stemmen. Der MTW ist für den Feuerwehrnachwuchs gedacht. „Damit die Jugend zu Wettkämpfen und Veranstaltungen fahren kann, ohne dass bei uns ein Einsatzfahrzeug fehlt!“, erklärt Siggelkow.

Zur Galerie Einige Tausend Bilder sind entstanden, einige sind hier zu sehen und zeigen, wie viel Laune das Fotoprojekt den Fotografen und den Kameraden gemacht hat.

Eisrettung im Hochsommer

Die Einnahmen aus dem Kalenderverkauf könnten den MTW zum großen Teil finanzieren, der Druck des Kalenders wurde über Spenden im Vorfeld gesichert. Dafür haben sich die Frauen und Männern zusammen mit den Fotografen entsprechend ins Zeug gelegt. „Wir haben im Hochsommer Fotos von einer Eisrettung gemacht“, lacht Siggelkow.

Ein Kamerad musste im Überlebensanzug schwitzen, eine Kameradin wurde vom schwimmenden Einhorn vom Eis gerettet – Eisrettung wortwörtlich. Das Eis im Sinne des Winters kam als gefrorene Fläche per digitaler Bildbearbeitung dazu.

Fotos mit Augenzwinkern

Entstanden sind Bilder mit viel Augenzwinkern. „Wir wollen zeigen, dass die Arbeit bei uns in der Feuerwehr richtig Spaß macht und wichtig ist, wir sind ein gutes Team!“ Hendrik Siggelkow hofft, mit dem Kalender auch für ein Engagement in der Feuerwehr zu werben.

Der Kalender wird bei Veranstaltungen der Wehr verkauft – bis Januar 2021 ist zum Glück noch Zeit. Beispielsweise auch jeden Freitag von 17 bis 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg. Dort verkaufen die Kameraden den Kalender und die Eintrittskarten für den Feuerwehr- und Bürgerball am 9. Mai in der Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg.

Feuerwehr- und Bürgerball in Dorf Mecklenburg

Den stellt die Wehr das dritte Mal auf die Beine. „Die Gemeinde und wir wollten etwas organisieren, damit Feuerwehr und Bürger näher zusammengebracht werden“, erzählt Hendrik Siggelkow vom Hintergrund. Die Mitgliederwerbung ist auch dabei wichtig: „Damit die Leute sehen, wir sind eine geile Truppe!“

Aber der Ball ist natürlich auch für die Kameradinnen und Kameraden gedacht. „Wir sind mal nicht nur Gastgeber oder Helfer wie sonst bei vielen Veranstaltungen im Dorf, sondern feiern selbst!“ Feuerwehrleute aus dem Amtsbereich und von weiter weg kommen genauso zum Ball wie die Bürger.

Stilvoll mit Livemusik und Buffet

Hendrik Siggelkow: „Jeder kann kommen, aber bitte nicht in Jogginghose! Wir tragen unsere Dienstuniform.“ Der Frack muss es nicht sein, aber vernünftige Kleidung. Mit dem Mecklenburger Faschingsclub e.V., Livemusik der Band „Backbeat“, DJ Sebastian Holstein und einem Buffet von „BliEvent“ soll der Ball unter dem Credo „Man muss das Leben tanzen“ stehen.

„Mit dem Ball wollen wir nichts verdienen, aber mit Plus-Minus-Null raus gehen“, sagt Siggelkow. Deswegen ist der Kartenvorverkauf so wichtig. Und deswegen mussten die Eintrittskarten in diesem Jahr auch etwas teurer als in den Vorjahren werden. Allerdings bekommen die Gäste dafür einiges geboten, neben der Musik und der festlich geschmückten Halle sind auch Buffet und alkoholfreie Getränke im Preis enthalten.

Karten- und Kalenderverkauf jeden Freitag Abend Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an den Benefizkalender und Karten für den Feuerwehr- und Bürgerball am 9. Mai ab 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg heranzukommen. Natürlich nur solange der Vorrat reicht. Jeden Freitag von 17 bis 18 Uhr verkaufen die Kameradinnen und Kameraden Eintrittskarten und Kalender in der Mehrzweckhalle. Karten und Kalender können auch per Mail oder Telefon bestellt werden, gerne per WhatsApp: feuerwehrfoerderverein-dm@web.de beziehungsweise 0171/2784529. Der Kalender im Format A2 kostet 20 Euro, der Eintritt zum 3. Feuerwehr- und Bürgerball inklusive Musik, Buffet und alkoholfreie Getränke 40 Euro.

Von Nicole Hollatz