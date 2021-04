Der Ostseemaler von Mecklenburg: So tickt Jörg Sültmann

Boiensdorf

Ein riesiger Holzstapel türmt sich im Garten von Jörg Sültmann auf, davor eine Motorsäge. Zu der greift der 49-Jährige, um etwas für seine Fitness zu tun. „Wenn man viel sitzt, braucht man einen körperlichen Ausgleich“, lacht er. Der Boiensdorfer arbeitet oft im Sitzen, stundenlang malt er in seinem Atelier maritime Motive von Mecklenburgs Küsten. Seine Bilder sind vor einigen Wochen im Fernsehen zu sehen gewesen – in der Folge „Asche zu Asche“ der ZDF-Krimiserie „Soko Wismar“. Und sie haben ihm den Spitznamen Ostseemaler eingebracht.

Aus Fotos werden Bilder

Jörg Sültmann liebt das Meer, die Schiffe, die Häuser. Vor allem die alten Fischkutter von der Insel Poel haben es ihm angetan. Die hat er schon als Kind fotografiert und dann „miterleben müssen, wie sie nach und nach verschwunden sind“. Früher seien die Schiffe von Generation zu Generation weitervererbt worden. „Heute will sie fast keiner mehr haben“, bedauert er. Damit die Kutter nicht in Vergessenheit geraten, malt er sie von seinen Fotografien ab. „Das letzte Schiff dieser Art, das noch in Betrieb ist, gehört Fischer Uwe Dunkelmann aus Boltenhagen“, berichtet Jörg Sültmann. Auch dieses Schiff hat er natürlich fotografiert. „Damit ich das Bild machen konnte, ist Uwe Dunkelmann extra für mich zur Insel Poel geschippert“, erzählt der Künstler.

Ein Stück Heimatgeschichte

Für ihn sind die Fischkutter ein bedeutendes Stück Heimatgeschichte. „Die Fischerei hat an der Küste eine lange Tradition, Museen sollten sich deshalb dieser Boote annehmen“, findet der Boiensdorfer. Er selbst kann den modernen Yachten nicht viel abgewinnen. „Sie sehen alle gleich aus, mit ihnen werden unsere Häfen immer grauer“, bedauert der Künstler. Um die historischen Fahrzeuge wenigstens auf der Leinwand für die nachfolgenden Generationen zu erhalten, malt er die Kutter seit 2016. Einige Bilder der Serie schmücken sein Atelier, viele die Wände von Einheimischen und Touristen. Sie schätzen die maritime Kunst aus Boiensdorf. „Es ist keine große Kunst, aber die will ich auch nicht machen“, betont Jörg Sültmann. Er möchte in erster Linie zufrieden sein mit dem, was er macht. „Und das bin ich“, betont er.

Bettlaken, Motoröl und Asche

Seit seiner Kindheit malt der 49-Jährige. Damals hat er mit seinen Eltern auf einem Bauernhof im nahegelegenen Niendorf gelebt und für sein Hobby alle Materialien verwendet, die er finden konnte: Bettlaken, Motoröl-Gips, Asche. „Mein Vater hat mich in viele Kunstausstellungen mitgenommen, ich war sofort fasziniert“, erinnert er sich. Öffentlich ausstellen, das macht er nur selten. „So etwas liegt mir nicht“, erklärt er. Deshalb macht er auch keine große Internetwerbung oder -vermarktung. Aber man weiß ja nie: Deshalb hat er sich zumindest die Internetdomäne „Ostseemaler“ gesichert.

Plauschen bei einer Tasse Tee

Nach der Ausbildung ist Jörg Sültmann durch Deutschland gezogen, doch irgendwann möchte er zurück in die Heimat. In Boiensdorf findet er ein Grundstück, baut hier sein Atelier „Haffbake“ auf. Auf dem idyllischen Anwesen wächst auch Tee. Den bietet er gerne seinen Gästen an, die oftmals sehr gestresst zu ihm kommen und schnell etwas Kunst kaufen möchten. Doch zügige Haustürgeschäfte kommen für Jörg Sültmann nicht infrage. „Dafür unterhalte mich zu gerne“, lacht er. Seine Kunden bekommen deshalb erst einmal ein wenig Entspannung angeboten: eine Tasse Tee oder Kaffee und dazu gibt es ein Pläuschchen. „Manche wollen dann gar nicht mehr schnell weg“, freut sich der Künstler. Ihm sei es wichtig, dass die Menschen erfahren, wer derjenige ist, der die Bilder gemalt hat.

Häfen schmücken auch Tassen

Und beim Kaffeetrinken können die Gäste ganz nebenbei auch noch sein zweites künstlerisches Talent entdecken: Tassen mit maritimen Motiven von Rostock-Warnemünde, Boltenhagen, Rerik, der Insel Poel oder dem Darß, mit ganzen Häfen drauf, bekannten Landschaften oder Gebäuden in Mecklenburg. Viele Urlauber kaufen sich die in Läden entlang der Küste als Souvenir. Kostenpunkt: 12 Euro. „Aber es ist schließlich keine Massenware aus China“, betont Jörg Sültmann. Eine Tasse mit dem Boltenhagener Hafen hat er Uwe Dunkelmann geschenkt als Dankeschön für dessen Kutterfotoeinsatz vor der Insel Poel.

Auch Tassen mit maritimen Motiven – wie hier aus Rostock und Boltenhagen – stellt der Künstler her. Quelle: Kerstin Schröder

Auch Wunschmotive bringt er auf seine Tassen – zu Hochzeiten oder Klassentreffen. „Das Angebot wird auch gerne genutzt“, berichtet Jörg Sültmann. Da er sich wegen Thrombosen schon einige Male behandeln lassen musste, betätigt er sich auch körperlich am Holzstapel. Dort zersägt er aber nicht nur die großen Stücke, sondern fertigt das Material für weitere Kunststücke an: Tiere – zum Beispiel Katze und Fuchs – und auch Weihnachtsmänner aus Holz. Jedes Jahr zu Ostern verlassen um die 20 Holzhasen Boiensdorf – meist als Geschenke für Kunden und Freunde. Verkauft werden sie natürlich auch.

Molli bald aus Holz zu sehen

Das Holz – vorwiegend Weide – bekommt Jörg Sültmann von einem befreundeten Bauern geschenkt, bei dem er mit anpackt, wenn Hilfe bei der Feldbereinigung benötigt wird.

Gerade baut Jörg Sültmann an einer weiteren Holzattraktion: der Dampfeisenbahn „Molli“, die in Echt zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan pendelt. In Boiensdorf soll sie künftig Kinder erfreuen: „Sie können sich dort draufsetzen und von ihren Eltern fotografieren lassen.“

Hündin "Paula" vor den Holzhasen Quelle: Kerstin Schröder

Für Jörg Sültmann ist es wichtig, die Kreativität von Kindern zu fördern. „Sie werden heutzutage von allen Seiten berieselt und müssen sich kaum noch selbst Gedanken machen, das finde ich schade“, bedauert der Vater eines Sohnes. Regelmäßig bietet er deshalb Malkurse an – unter anderem auf der Hanseschau in Wismar oder dem Rapsblütenfest auf der Insel Poel. Während die Eltern umherbummeln, beschäftigt er sich mit den Kleinen. Dafür hat er sich eigene Ausmalbilder ausgedacht. Die befassen sich ebenfalls mit seiner geliebten mecklenburgischen Heimatküste. „So lernen die Kinder die Region besser kennen und können sich gleichzeitig künstlerisch ausprobieren“, erklärt der Künstler. Finanziell unterstützt wird das Projekt vom Landkreis Nordwestmecklenburg.

Eigene Ausmalbilder fürs Lernen

Auf den Ausmalbildern made in Boiensdorf sind zum Beispiel das Wassertor von Wismar, die Mühle von Stove und Fische, die in der Ostsee leben, zu sehen. Seine neuesten Motive sind die historischen Häuser der Frischen Grube in Wismar. Gerne erzählt Jörg Sültmann von Mecklenburg und der Kunst, wenn er mit den Kindern malt. Doch wegen der Corona-Pandemie hat er die Bilder im vergangenen Jahr nur verteilen können. Auch weniger Gäste hat er in Boiensdorf empfangen. „Der Kontakt fehlt mir sehr“, gibt er zu. Doch etwas Positives gäbe es durch den monatelangen Lockdown auch: „Ich kann mich intensiver mit der Kunst beschäftigen und noch mehr malen.“

Das neueste Ausmalbild für Kinder zeigt historische Häuser von Wismar. Quelle: Kerstin Schröder

Wer mit dem Ostseemaler in Kontakt treten möchte, kann ihn telefonisch unter der Nummer 038 427 / 404 24 erreichen.

Von Kerstin Schröder