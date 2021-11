Die Sparkasse Mecklenburg-Nordwest finanziert derzeit etwa 750 Immobilienprojekte. Dazu gehören nicht nur Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen, sondern auch Wohneinheiten in einer sogenannten „Altersresidenz“ und Ferienobjekte im Küstenstreifen der Ostsee, der Hansestadt Wismar oder an idyllischen Orten wie am Schweriner und Wariner See bis hin zur Schaalseeregion.

Aufgrund der großen Nachfrage und der Kostensteigerungen im Rahmen der Erschließung sind die Bodenpreise in Nordwestmecklenburg seit 2015 um rund 24 Prozent gestiegen; im gleichen Zeitraum betrug der Anstieg in der Hansestadt Wismar 41 Prozent. Derzeit kostet der Quadratmeter erschlossenes Bauland im Landkreis zwischen 90 und 130 Euro, in Wismar beginnen die Preise bei 160 Euro. Der Kaufpreis für Eigentumswohnungen (sogenannte Erstverkäufe) zur Dauernutzung schwankt in der Hansestadt Wismar zwischen rund 2500 Euro/Quadratmeter und bis zu 4500 Euro. Der Kaufpreis von Eigentumswohnungen als Ferienimmobilien im sogenannten Küstenstreifen reicht von 4500 bis 6800 Euro pro Quadratmeter.