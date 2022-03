Wismar

Victor Marnitz steht ganz alleine auf der großen Bühne in St. Georgen. Erst spielt er mit den Sticks auf seinem digitalen Schlagzeug die verschiedenen Beats ein, die Gitarre hängt lässig auf dem Rücken. Mit Tritt aufs Loop-Pedal nimmt er die kurzen Schlagzeugpassagen auf, die in Endlosschleife weiter laufen, während er die Sticks weg packt und anfängt, Gitarre zu spielen.

Ein Musiker spielt eine ganze Band

Er spielt erst die Rhythmusgitarre – Tritt aufs Loop Pedal im perfekten Zeitpunkt, dann die Melodie. Wenn der instrumentale Hintergrund des Liedes aus den x Einzelstimmen so fertig aufgenommen ist, fängt Victor Marnitz an zu singen. Und füllt mit seiner Stimme, den Instrumenten, den Liedern und seinem Charisma mal eben St. Georgen. Entweder so, dass die gut 400 Gäste aufspringen, mit klatschen und tanzen. Oder so, dass man sich ankuschelt, dass das Herz warm wird und die Seele leicht.

Das ist ÖXL alias Victor Marnitz von der Insel Poel. Ein Musiker, der mal eben eine ganze Band ersetzt. Ein charismatischer Sänger, Songwriter und Multiinstrumentalist, der als Straßenmusiker seit Jahren mit seiner Stimme begeistert. Und er singt. Singt von seiner Krebserkrankung, die er besiegt hat. „Ich lag im Krankenhaus, und durch die Chemotherapie keine Haare mehr. Ich hielt mein Handy in der Hand und schaute alte Bilder an. Mamamia, du warst doch damals so ein hübscher Mann ...“

Er singt davon, dass er er es geschafft hat, dass er das macht, was ihn glücklich macht, was ihm gut tut. „Lebe nur einmal und hab jetzt alles in der Hand! Jetzt steh ich hier, wieder kern gesund, mach das, was ich will, mit einem Lachen auf dem Mund ... Das ist mir so viel mehr wert, meine Leidenschaft zu leben als Dinge zu tun, die mir rein gar nichts geben ...“ Eine schöne Lebensphilosophie, die man bitte nicht erst nach Krebs oder Burnout für sich entdecken sollte.

Frei und glücklich sein

„Frei und glücklich sein. Jeder sollte darauf achten, dass er glücklich ist im Leben. Das hat er in seinen Liedern“, beschreibt Carina Braatz (43) vor dem Konzert, was sie an ÖXLs Musik so mag, was sie fasziniert. Sie war schon 2019 bei seinem ersten großen Konzert in St. Georgen.

Kerstin Lockner (37) von der Insel Poel schwärmt von der gefühlvollen Stimme. Sie hat ÖXL vorher nur als Straßenmusiker kennen gelernt und freute sich nun auf das Konzert. Das eigenartige Gefühl, mit so vielen Menschen in einem Raum zu sein, blieb. Kerstin Lockner: „Ich bin schon vorsichtig, aber man will ja auch mal raus!“

Die Stühle standen eng beieinander, an die Maskenpflicht hielten sich die wenigsten. Dabei gab es als Begrüßungsgeschenk für alle zum Einlass eine Maske – blau-gelb mit Friedenstauben und Herzen als schönes kleines Symbol. Bei einem Liebeslied über das Vermissen leuchtete das Innere der Kirche blau-gelb als Zeichen. Victor Marnitz hatte einige Flüchtlinge aus der Ukraine eingeladen – frei und glücklich zu sein, zumindest für den Moment.

(Nicht nur) Weibliche Fans

Ricarda Kortas (54): „Er ist ein absolut sympathischer Typ, authentisch und liebenswert. Und das ist einfach Musik, die zu Herzen geht!“ Hannah (11), Frieda (7) und Emie (7) gehören zu den jüngsten Konzertgästen und Fans. „Ich mag die Musik wirklich, und nicht nur, weil Mama die auch mag. Die Musik ist so schön ruhig und entspannend und manchmal auch ein wenig wild!“, erzählt Frieda.

Schätzungsweise 80 Prozent der Gäste waren weiblich. Bodo Roloff (56) war einer der wenigen Männer im Publikum. Auf die Frage, ob er freiwillig hier sei, musste er lachen. „Ja!, freiwillig! Ich habe ihn als Straßenmusiker kennen gelernt. Dann hat er beim Honky Tonk gespielt, beim Kneipenmusikfestival. Wir wollten nur mal kurz rein schauen und sind dann die ganze Zeit bei seinem Konzert geblieben.“ Er war mit der Frau und der Tochter nun in St. Georgen – ÖXL fasziniert über die Altersgrenzen hinweg. „Die Musik tut gut, gerade jetzt!“

Und Victor Marnitz singt: „Ich träume von ausverkauften Stadien, von Lichtern, die die Menschen im Takt mitschwing’n, und davon wie alle meine Texte sing’n, während meine Melodien durch die Nächte kling’n.“ Die Menschen singen mit, schwingen die Handytaschenlampen und genießen die Aufforderung, Mahnung und Bitte des Musikers, es ihm gleich zu tun.

Von Nicole Hollatz