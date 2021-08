Wismar

„Es fühlt sich ja komisch an, so eine Ehrung für sich selbst zu beantragen, aber für die anderen mach ich das sehr gerne!“, kommentiert Stefan Schröder. Er gehört zu den Organisatoren des Strandlaufcups (kurz SLC). Dahinter verbergen sich drei große Volksläufe – Osterlauf, Strandlauf und Weihnachtslauf – übers Jahr verteilt und mit gut 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie der Spendenlauf 24/7, bei dem über eine Woche lang täglich 24 Stunden für den guten Zweck gelaufen werden kann.

Ehrenamtliches Engagement

Sportlerinnen und Sportler vom BSV Egger Wismar e.V. organisieren diese Läufe, für sie hat Stefan Schröder die Ehrenamtskarte als kleine Aufmerksamkeit beantragt. Carina Braatz von der Mitmachzentrale Nordwestmecklenburg hat die Karten übergeben und warb fürs Ehrenamt und die Karte. „Seit fast genau einem Jahr gibt es hier die Ehrenamtskarte“, erzählte sie.

Über 3700 ehrenamtlich engagierte Menschen in MV haben die Karte inzwischen. Sie können die personalisierte Karte vorzeigen und beispielsweise ermäßigte Eintrittspreise genießen, Rabatte in Geschäften oder beim Bäcker – eine kleine Aufmerksamkeit für Menschen, die in ihrer Freizeit viel für andere leisten.

Fünf Stunden die Woche

Zu den Voraussetzungen gehört unter anderem, dass man sich mindestens fünf Stunden die Woche beziehungsweise 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagiert, und das seit mindestens drei Jahre. Die Ehrenamtskarte soll keine Massenware werden, sondern außerordentliches Engagement würdigen.

„Wir haben vor einem Jahr mit 60 Partnern gestartet, nun sind es über 570 Angebote“, so Carina Braatz. Im Wismarer Brauhaus gibt es zum Beispiel ein kleines Getränk zur Begrüßung, im Café Sisters in der Dankwarstraße 10 Prozent Rabatt, bei der Möbelmanufaktur Goertz gibt es drei Prozent Rabatt auf den Einkauf im Laden (Schiffbauerdamm 5), bei Hanseflair Mode & Accessoires Wismar (Alter Hafen 6) gleich 5 Prozent Rabatt.

Viele Rabatte

10 Prozent beim Lila Bäcker und bei den Mecklenburger Backstuben landesweit, 2 Prozent beim Werksverkauf der Mecklenburger Fleischwaren (Lukaswiese 6) beispielsweise – die Angebotspalette ist breit von Schiffsfahrten mit den Adler-Schiffen bis hin zur kostenfreien Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk für private und berufliche Reisen.

„Aber in Wismar könnten noch mehr Unternehmen mitmachen, gerade aus dem Mittelstand“, hofft Carina Braatz. Derweil organisieren die Ehrenamtler vom SLC ganz optimistisch den nächsten Lauf am 12. Dezember dieses Jahres – der erste echte Volkslauf seit eineinhalb Jahren durch die Corona-Absagen. Die Läufe fanden zum Teil statt – virtuell und jeder für sich anstelle eines großen Massenauflaufs im wahrsten Wortsinne. Der Organisationsaufwand war ähnlich. „Und wir freuen uns auf den Spendenlauf 24/7 im kommenden Jahr“, so Stefan Schröder.

Von Nicole Hollatz