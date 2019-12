Dicke Einnahmen durch Blitzer: 2,4 Millionen Euro in Nordwestmecklenburg

Grevesmühlen

Diese Zahl lässt aufhorchen: Rund 2,4 Millionen Euro nimmt der Landkreis Nordwestmecklenburg pro Jahr an Buß- und Verwarngeldern für Tempoverstöße ein. Neben den fünf festen Blitzersäulen in Rolofshagen, Klein Trebbow, Lübstorf, Lützow und Mallentin sind dabei vor allem die mobilen Messungen an den sogenannten Unfallschwerpunkten eine sichere Einnahmequelle.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sei der Betrag in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro pro Jahr weitgehend konstant. Auch für 2019 rechnet der Fachdienst Ordnung und Sicherheit mit einer ähnlichen Zahl. Zieht man die Ausgaben in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro für Sach- und Personalkosten ab, bleibt am Ende ein Übertrag von rund 900 000 Euro für die Haushaltskasse des Landkreises.

Zu hohe Geschwindigkeiten als häufigste Verkehrsunfallursache

Zur Begründung für die flächendeckende Überwachung teilt der Landkreis mit: „Überhöhte Geschwindigkeiten sind unverändert eine der Hauptursachen für (schwere und schwerste) Verkehrsunfälle. Aus diesem Grund sind im Landkreis Nordwestmecklenburg aktuell fünf stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen im Betrieb.“

In Mallentin wird am häufigsten geblitzt

Am häufigsten blitzt es übrigens in Mallentin – in der langgestreckten Ortschaft, in der durchgehend 50 Stundenkilometer gelten, wurden bis Ende November 7526 Überschreitungen gemessen. Davon 1100 Mal im Bußgeldbereich, das heißt, die Fahrer müssen mehr als 55 Euro Euro bezahlen. Der Verwarngeldbereich reicht von 5 bis 55 Euro.

Vergleichsweise wenig blitzt es hingegen in Rolofshagen (782, davon 17 Bußgelder) und Klein Trebbow (604, davon 22 Bußgelder). Knapp darüber liegt der Blitzer in Lübstorf zwischen Wismar und Schwerin mit 1417 Überschreitungen (133 Bußgelder), in Lützow zwischen Schwerin und Gadebusch herrscht eine deutlich höhere Verkehrsdichte, was sich auch bei den Knöllchen niederschlägt, 6212 Autofahrer wurden dort geblitzt, davon 435 im Bußgeldbereich.

Blitzersäulen wurden mehrfach beschädigt

Dass das dem einen oder anderen Autofahrer nicht gefällt, liegt in der Natur der Sache. Immer wieder kommt es vor, dass die Blitzersäulen beschädigt werden. In Mallentin und Rolofshagen kam bereits mehrfach Farbe ins Spiel. Warum die Verursacher ausgerechnet zu rosa griffen, ist nicht bekannt.

Neben den festen Säulen gibt es in Nordwestmecklenburg zahlreiche mobile Blitzer-Stellen. Zwischen Grevesmühlen und Klütz ist die Kurve an der ehemaligen Radarstation, dort befindet sich auch die Einfahrt zum Friedwald.

Dies ist eine beliebte Stelle für Geschwindigkeitskontrollen, die vor allem Urlaubern und Tagesgästen zu schaffen macht – dort gilt Tempo 60. Die B 105 zwischen Grevesmühlen und Wismar war vor allem in den 1990-er Jahren ein Unfallschwerpunkt, auch dort wird regelmäßig gemessen, vorrangig in Höhe Waldesruh (Tempo 70).

Wismar: 2752 Temposünder Die Hansestadt Wismar hat nach Auskunft der Pressestelle im Jahr 2019 an 55 Tagen jeweils etwa sechs Stunden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei haben die Mitarbeiter 2752 Fahrzeuge mit unangepasstem Tempo festgestellt. Die überwiegende Anzahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen im zu Ende gehenden Jahr lag – nach Abzug der Messtoleranz – im Bereich bis 15 Kilometer/Stunde über dem zulässigen Tempolimit. 2058 Autofahrer waren bis zu 10 km/h zu schnell, 526 von ihnen wurden mit 11 bis 15 km/h über dem erlaubten Tempo geblitzt. Die Einnahmen aus den Geschwindigkeitskontrollen werden in der Stadtverwaltung nicht gesondert aufgeführt, teilt die Pressestelle mit. Deshalb könne sie zur Höhe keine Aussage treffen.

