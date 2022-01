Wismar

„Das ist hier schon die Meisterklasse der Druckkunst im Land“, sagt Peter Moeller. Bei einigen Werken bleibt der Druckkünstler aus Rastow (Ludwigslust-Parchim) nickend stehen – „meisterhaft!“.

Erstmals in Wismar

Dieses hochwertige Gesamtwerk der Druckkunst öffentlich(er) zu machen, ist Ziel der Arbeitsgruppe „GRAFIK_NORD“. Jedes Jahr rufen Peter Moeller, Hellmut Martensen (Galerie auf der Burg Neustadt-Glewe) und Hartmut Hornung (Galerie Kalkschuppen, Ahlbeck/Rügen) ihre Kolleginnen und Kollegen im ganzen Land auf, Arbeiten für die drei Ausstellungen in Neustadt-Glewe, auf Rügen und in Rostock einzureichen.

Nun wurde die Wismarer Galerie Hinter dem Rathaus auch erstmals Ausstellungsfläche, immerhin sind einige Kunstschaffende aus der Region vertreten. Gezeigt werden Arbeiten der 8. Veranstaltungsreihe vom letzten Jahr. „Uns war durch Corona ja einiges an Ausstellungszeit weggebrochen“, berichtet Peter Moeller.

Beim Ausstellungsrundgang über die drei Etagen fällt die Spannbreite der Druckkunst im Allgemeinen und der Ausstellung im Besonderen auf – vom Hoch- über den Flach-, den Tief- und Siebdruck, vom „Nachwuchs“ bis hin zu bekannten Namen aus der Kunstszene des Landes.

Regionale Künstler

„Ich wohne schon so lange in Hoben und habe noch kein Bild vom Dorf gemacht“, kommentiert Klaus-Dieter Steinberg seine beiden Holzschnitte. Wohl um die 20 Jahre staubte seine zur Druckpresse umgebaute Wäschemangel (Umbau vom VEB Erdölkombinat Grimmen) unbenutzt ein, dann kam die Anfrage von den Ausstellungsorganisatoren und weckte die Lust am Druck neu. Klaus-Dieter Steinberg dachte erst, er hätte die Technik verlernt – nichts da.

Den ersten beiden Steinbergschen Hobenholzschnitten sollen weitere folgen – als Serie und Hommage an das zauberhafte Örtchen vor den Toren Wismars. Es mache Spaß, so der Künstler. „Der Holzschnitt ist die mir willkommene Technik, mit der ich expressiv und schroff an die Form gehen darf. Als Gegensatz zur Friemelarbeit am PC.“

Dazu die Konzentration – was weg geschnitten ist, ist weg. „Das hat etwas mediatives.“ Und man müsse sich reduzieren auf einfache Formen und den größtmöglichen Kontrast – schwarz und weiß. Mehr Farben sind möglich beim Farbholzschnitt mit mehreren Druckplatten.

Hochdruck und Tiefdruck

Wilfried Schröder zeigt zum Beispiel so einen großformatigen Farbholzschnitt – wenige Farben, klare Formen, große Flächen. Daneben weit filigraner der „Wintervogel“ von Sibylle Leifer, genauso ein Farbholzschnitt. Ganz was anderes und ganz ohne Farbe: der Prägedruck von Dietmar Schramm. Alles Hochdrucke – die erhöhten Teile der Form geben Farbe ab oder sorgen eben für das Relief.

Ganz anders die verschiedenen Tiefdrucktechniken: Vertiefungen beispielsweise in der metallenen Druckplatte nehmen die Farben auf, diese Radierungen können durch Chemikalien oder mechanische Verfahren entstehen – in der Galerie liegen Flyer aus und erklären die verschiedensten Drucktechniken digital.

Gut 40 Künstlerinnen und Künstler aus MV Folgende Künstlerinnen und Künstler stellen in der Galerie Hinter dem Rathaus aus: Arne Boysen, Ingmar Bruhn, Feliks Büttner, Sabine Curio, Peter Dettmann, Antje Fretwurst-Colberg, Friedrich W. Fretwurst, Felix Fugenzahn, Annegret Goebeler, Wilko Hänsch, Rainer Herold, Inge Heuwold, Hartmut Hornung, Bernd Kerkin, Heidrun Klimmey, Rolf Kuhrt, Karen Kunkel, Katrin Lau, Heide-Marlis Lautenschläger, Heide-Marlis Lautenschläger, Joachim Lautenschläger, Sibylle Leifer, Hellmut Martensen, Britta Matthies, Britta Naumann-Knapp, Marta Olejko, Susanne Pfeiffer, Wolfgang Reinke, Volker Scharnefsky, Manfried Scheithauer, Christa Schenk, Lucia Schoop, Dietmar Schramm, Wilfried Schröder, Vera Schwelgin, Klaus-Dieter Steinberg, Ruth Tesmar, Roland Weber und Anke Weßling.

Vor der Kaltnadelradierung „Stiller Bodden“ von Friedrich W. Fretwurst bleiben Klaus-Dieter Steinberg und Peter Moeller staunend stehen. „Wie hat er das gemacht?“ und „unglaublich gut!“, sind die Kommentare zum Bild, das wie eine Kohlezeichnung aussieht und doch ein Druck ist. Meisterhaft!

2G-Regel in der Galerie

Welcher Aufwand, welches handwerkliche Geschick hinter so einem Druck steckt – inklusive vieler Fehlversuche – bleibt nur erahnbar. Es geht auch einfacher, schmunzelt Peter Moeller und macht Mut zum Druck. „Linolschnitt – das habe ich gerade mit meinen Enkeln gemacht. Erst hatten sie keine Lust, aber als sie gesehen haben, was damit möglich ist, waren sie mit Begeisterung dabei!“

Die Ausstellung ist bis zum 12. Februar zu sehen, für Besuche während der Öffnungszeiten von Mittwoch bis Samstag jeweils von 11 bis 17 Uhr gilt die 2G-Regel, die Besucherinnen und Besucher müssen nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind und natürlich eine medizinische Maske tragen.

Von Nicole Hollatz