Die Glocken in St. Marien sind etwas Besonderes, die Kirchgemeinde investiert gerne in deren Erhalt. Glockenfachmann Claus Peter schreibt in seinem aktuellen Fachbuch „Die Glocken der Wismarer Kirchen und ihre Geschichte“: „So bewahrt der Turm von St. Marien mit seinen insgesamt 13 Glocken neben dem Braunschweiger Dom (12 Glocken) heute den umfangreichsten historischen Glockenbestand in ganz Nord- und Ostdeutschland und dokumentiert in dieser Form die hohe Bedeutung der einstigen Haupt- und Ratskirche der Stadt.“

Die ältesten Glocken in St. Marien sind aus dem 14. und 15. Jahrhundert, die jüngste wurde 1902 gegossen, die sogenannte Wächterglocke. Ein Wunder, dass die Glocken die Weltkriege mit dem verheerenden Angriff im April 1945 und auch die Sprengung 1960 überstanden haben.

Die neun in der Glockenstube im Kirchturm aufgehängten Glocken bilden ein Glockenspiel, das wechselnde Choräle je nach Anlass im Kirchenjahr spielt. Die fünf größten Glocken werden an Festtagen zusammen geläutet. Außen am Ostgiebel oberhalb des Ziffernblattes hängen drei Uhrglocken. Die ehemalige Chorglocke steht in der südlichen Seitenkapelle neben dem Turm.