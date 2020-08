Die Linke hat gewählt: Landtagskandidaten aus NWM stehen fest

Wismar

Es ist beschlossen: Der Kreisverband der Partei Die Linke in Nordwestmecklenburg hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagwahl im kommenden Jahr und die Landratswahl in Nordwestmecklenburg aufgestellt. Rund 60 Mitglieder des Kreisverbandes haben in der Sport- und Mehrzweckhalle in Grevesmühlen ihr Votum abgegeben. Und das sieht so aus: Einstimmig hat der Kreisparteitag Jörg Bendiks aus Grevesmühlen als Landratskandidaten bestimmt. Der 29-jährige Lehrer möchte der neue Chef der Kreisverwaltung werden, die zurzeit von Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) geführt wird.

Bereits bei der Wahl der Grevesmühlener Stadtvertretung im vergangenen Jahr hatte Jörg Bendiks als Neuling die Nase weit vorn. Er holte bei den Linken-Kandidaten mit Abstand die meisten Stimmen, sondern von allen zur Wahl stehenden Stadtvertretern.

Die Kandidaten für den neuen Landtag sind Simone Oldenburg. Die Gägelowerin ist Fraktionschefin im Landtag und möchte wiedergewählt werden. Sie tritt im Wahlkreis 27 an. Der Wariner Bürgermeister Björn Grisen geht im Wahlkreis 28 ins Rennen um einen Platz im Landesparlament. Der dritte Kandidat ist Horst Krumpen. Er sitzt für Die Linke in der Wismarer Bürgerschaft und tritt auch im Wahlkreis der Hansestadt an.

