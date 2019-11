Die Porzellan-Malerin von Wismar

Wismar

„Möchtest du Kaffee aus Thailand? Mit Milch und Zucker, so wird der da getrunken“, fragt Viola Kröger im Erdgeschoss ihres Künstlerhauses in der Großschmiedestraße 27, unweit des Marktplatzes. Am großen Tisch sitzt Hannelore Bittner vor einem herbstlichen Stillleben aus Kürbis, Pilz und mehr Spuren der Jahreszeit. Sie zeichnet. Viola Kröger gibt Hilfestellung und Hinweise. Die Künstlerin fällt auf: Sie trägt Rastalocken zum Zopf gebunden.

Kunst gut für die Seele

„Ich habe eine Beschäftigung gesucht, als Rentner hat man ja Zeit“, erzählt Hannelore Bittner und freut sich über ihr Bild. „Man sieht die Fortschritte in den letzten drei Jahren.“ Viola Kröger nickt und freut sich mit. „Das Zeichnen ist Entspannung für die Seele“, dankt Hannelore Bittner.

Sie sitzt in einem gemütlichen, heimeligen Raum, einem schönen Raum für Kunst und Kreativität. An den Wänden hängen Bilder verschiedener Künstler, auch von Schülern, dazwischen Schnüre voller Wäscheklammern mit Zeichnungen. Im Schaufenster stehen Keramiken von Viola Kröger. „Die Werkstatt ist gerade etwas eingestaubt“, erzählt sie schulterzuckend beim aromatischen Kaffee.

Zurück zu den Wurzeln

Das gehört zum Künstlersein dazu: Neues ausprobieren, Altes wieder entdecken. Viola Kröger ist derzeit dabei, ihre künstlerischen Wurzeln wiederzuentdecken. Sie hat eine Porzellanmalerlehre an der staatlichen Porzellanmanufaktur zu Meissen gemacht. „Das ist lange her“, lacht sie und erzählt. „Ich muss mich gedanklich erst wieder damit beschäftigen. Das muss hier alles ankommen“, zeigt sie auf den eigenen Kopf.

Auf ihren Probetellern wachsen filigrane Blüten in verschiedenen Farbtönen. Blumenmalerei, wie sie sie in Meißen gelernt hat. Daneben stehen kleine Zahlen für das Mischungsverhältnis. „Man muss sich die Pigmente selbst anmischen, das sind meist Metalloxyde“, beschreibt sie. Und die flüssige Farbe sieht anders aus als die gebrannte.

Gelernt in Meißen

Dass Viola Kröger keine Porzellanmalerin bleiben wolle, war ihr schon während der Ausbildung klar. Sie ist nach der Arbeitszeit immer zeichnen gegangen, mit dickem Stift und großen Blättern. „Man wird sonst steif, wenn man immer so klein arbeitet. Ich habe gesehen, wie andere dort versauern“, erzählt sie vom filigranen Arbeiten auf dem Porzellan, den immer wieder gleichen kleinen Blumen, Blüten, Blättern und Mustern. „Du legst jede Farbe einzeln an, auf jedem Teller“, erklärt sie die Technik.

Dann muss die besondere Ölfarbe trocknen, danach kommt die nächste Farbschicht. „So entsteht die Tiefe.“ Wenn das Motiv fertig ist, wird das Porzellan bei über 900 Grad Celsius gebrannt. Auch ihr Übungs- und Vorlagenbuch mit den damaligen Blüten, die Kunden in Auftrag geben konnten, hat sie noch.

Seit 1979 in Wismar

Drei, vier Jahre hat sie in Meißen gearbeitet, dann kam das erste Kind, der Umzug nach Wismar und die erste Galeriearbeit, 1980 die Studienplatz-Zusage für die Fachschule für angewandte Kunst in Heiligendamm. Viola Kröger hat ihren Abschluss als Diplomdesignerin im Bereich Keramik gemacht und ist seit 1984 als Künstlerin in Wismar selbstständig. 1999 hat sie ihre Kunstschule eröffnet.

„Zurzeit male und zeichne ich viel, dazu das Porzellan“, erzählt sie. Sie will sich einen staubfreien Raum im Haus schaffen, das ist essenziell für die Porzellanmalerei. „Ein Staubkorn, das sich auf die Farbe setzt und du kannst alles weg wischen!“, erklärt Viola Kröger. Das Staubkorn treibt die Farbe weg.

Idee muss reifen

Die Blumen, so wie sie die Malerei in Meißen gelernt hat, wird es nun nicht geben. „Man kann auch ganz frei auf dem Porzellan arbeiten, aber das ist noch nicht reif im Kopf.“ Und auch das gehört zum Künstlersein dazu. Das Reifen, im Kopf und drum herum.

Freie Plätze in Kunstkursen Vier Kunstkurse bietet Viola Kröger derzeit in ihrer Kunstschule. Zwei für Kinder und zwei für Erwachsene, immer so, dass die Gruppe jeweils passt. Hauptaugenmerk liegt auf Naturstudien und dem Zeichnen. Bei Bedarf und genügend Interessenten kann auch ein Töpferkurs angeboten werden. In den Zeichenkursen gibt es derzeit freie Plätze. Weitere Informationen unter 038 41 / 283 889.

Mehr Infos:

Wismar: So werden Gemälde restauriert

Wismarer Studenten zeigen Fotos mit großen Akten und Ruinen

Wismarer: Neues Wasserspiel plätschert jetzt im Welterbe-Haus

Von Nicole Hollatz