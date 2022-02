Die Unwettereinsätze der Feuerwehren in der Region Wismar

Zierow/Wismar

Das Sturmtief „Ylenia“ hat die Wismarer Region in der Nacht zu Donnerstag nicht so schlimm getroffen wie befürchtet. Allerdings sind wieder etliche Bäume umgestürzt. Während einige Feuerwehren noch gar nicht ausrücken mussten, wurden einige gleich mehrfach alarmiert, so wie die Einsatzkräfte von Glasin. Sie wurden im Berufsverkehr zu einer vielbefahrenen Straße gerufen. Gegen 5.30 Uhr war in Perniek auf die Landesstraße 101 – einer Anbindung zur Autobahn – ein großer Baum gestürzt. Deshalb kam es zu einem Stau. Zehn Feuerleute eilten in zwei Fahrzeugen zum Ort des Geschehens und brauchten etwa 45 Minuten, um das Hindernis von der Straße zu räumen und die Fahrbahn zu reinigen.

Kurz nach dem Mittag wurden die Glasiner Einsatzkräfte dann nach Passee gerufen. Auch dort war ein Baum umgefallen und blockierte die Zufahrt zu einem Wohngebiet.

Milchlaster kam nicht weiter

Ebenfalls zwei Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr Zierow. In der Gemeinde vor den Toren Wismars waren die Feuerwehrleute gegen 3 Uhr nachts von der Leitstelle alarmiert und in das Waldstück Richtung Wisch geschickt worden. Dort hatte ein umgestürzter Baum die Weiterfahrt eines Milchlasters blockiert. Die Straße konnte zügig geräumt werden und der Lkw dann seine Tour fortsetzen. Kaum waren die Kameraden wieder in ihre Betten gegangen, wurde sie durch einen weiteren Alarm aufgeschreckt. Diesmal hatte ein großer Ast einer Eiche den orkanartigen Böen nicht mehr standgehalten und war auf die Straße gefallen. Auch dort wurde die Straße geräumt, gefegt und für den Verkehr wieder freigegeben. Wie Wehrführer Thomas Gürtler berichtete, werden die zerkleinerten Baumteile immer nur an den Straßenrand gelegt und später dann vom Bauhof weggefahren und entsorgt.

Drehleiter wurde angefordert

Weitere Bäume sind in Lübberstorf bei Neukloster, in Zurow und Warin umgestürzt. Auf der Insel Poel blockierte ein umgestürzter Baum in Fährdorf eine Fahrbahnseite der Landesstraße 121. Acht Kameraden beseitigen gegen 5.30 Uhr das Hindernis.

Die Bobitzer legten mit dem Beidendorfer gemeinsam Hand an einen Baum. Der neigte sich über eine Fahrbahn und wurde gefällt.

Im Börzower Wald lagen mehrere Bäume quer auf der Straße. Hier hatte der letzte Sturm bereits erhebliche Schäden angerichtet. Drei Stunden lang wurde die Schulstraße in Selmsdorf am Donnerstagvormittag gesperrt. Zwei Tannen drohten hier nach dem Sturm auf die Straße zu fallen und dabei auch noch das Vordach eines Einfamilienhauses zu beschädigen. Die Selmsdorfer forderten deshalb aus Dassow die Drehleiter an. Vom Korb aus wurden die Bäume dann Stück für Stück abgesägt.

In Wismar hatten die Feuerwehren am Donnerstag nicht sehr viel mit Sturmschäden zu tun. Lediglich zur Sicherung eines Schornsteines mussten sie ausrücken, dort drohten Steine herunter zu fallen. Bei den vergangenen Stürmen gab es mehr zu tun: Da wurden in der Hansestadt ein Klinikdach und die Fassadenverklinkerung eines Wohnblocks weggeweht. Aber das Unwetter ist noch längst nicht vorbei. Und der Friedhof der Hansestadt Wismar musste am Donnerstag geschlossen werden. Die Mitarbeiter waren damit beschäftigt, Sturmschäden zu beseitigen. Eine Altbirke wurde entwurzelt, zwei Birken sind abgebrochen und es gab einen Kronenbruch einer Tanne. Überall liegen viele größere Äste und Zweige verteilt auf dem Gelände herum. Ab heute soll der Friedhof wieder geöffnet sein, verbunden allerdings mit dem Hinweis, dass das Betreten auf eigene Gefahr erfolgt.

Gefahrenbereiche werden abgesperrt

Da für die Nacht von Freitag zu Sonnabend neue und noch schwerere Sturmböen angesagt sind, wird der Friedhof durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laufend auf weitere mögliche Schäden untersucht. Gefahrenbereiche werden gegebenenfalls sofort abgesperrt.

Aufgrund der Wetterlage blieb auch der Wismarer Tierpark am Donnerstag geschlossen. Zu Schäden ist es in der Anlage bislang nicht gekommen. Beim letzten Sturmtief „Nadja“ vor zwei Wochen waren etliche Äste heruntergefallen. „Auch einige Bäume mussten abgenommen werden, berichtet Tierparkchef Michael Werner. Ob die Kasse auch heute nicht besetzt wird, soll kurzfristig nach der aktuellen Wetterlage entschieden werden. „Die Sicherheit für die Besucher ist am wichtigsten“, betont er. Am Wochenende werden Orkanböen von bis zu 150 km/h erwartet. Auch der Wasserstand der Ostsee steigt an – mit starken Überschwemmungen ist aber nicht zu rechnen.

Stromausfälle in Westmecklenburg

In Westmecklenburg kam es auch zu mehreren Stromausfällen. Im Gebiet der Wemag Netz GmbH waren insgesamt bis zu 19 000 Kunden davon betroffen, besonders die Regionen um Bützow, Gadebusch, Hagenow, Perleberg und Neustadt-Glewe und den Klützer Winkel. Bedingt durch den stark böigen Sturm war der größte Teil der Störungen durch herabfallende Äste und entwurzelte Bäume verursacht worden. Die Störungsbeseitigung hatte schon in der Nacht begonnen und sich bis zum Abend fortgesetzt, „da sie durch umgekippte Bäume und die noch stürmische Wetterlage stark erschwert wurde“, so Julian Bade, Leiter der Netzdienststellen.

Von Kerstin Schröder