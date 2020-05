Die Urlauber sind da – so sieht es am ersten Tag in Wismar aus

Wismar

Roter Rumpf, hellgrünes Deck: Drei Hamburger haben die offenen Grenzen genutzt, um endlich wieder Wismar anzusteuern. „Wir sind öfters hier, um einzukaufen“, erzählt Rolf Schneider. Zusammen mit Anja Oester-Barkey und Wolf Unterberger hat er die Segel auf seinem Schiff „Boaty McBoatface“ gesetzt und Kurs auf die Hansestadt genommen. „Der erste Einkauf ist auch schon erledigt“, ergänzt der Hobby-Seemann und zeigt mit dem Finger auf einen kleinen goldenen Ohrring. Den hat er sich in einem Geschäft im Alten Hafen gegönnt.

Sehnsucht nach Wismar

Gerne hätten die Hamburger schon früher ihr Alu-Segelboot an Wismars Kaikanten festgemacht. Doch bis gestern ist wegen der Corona-Einreisebeschränkungen kein Törn an die mecklenburgische Ostseeküste erlaubt gewesen. Deshalb haben sie sehnsüchtig gewartet – bis sie losdürfen nach Mecklenburg-Vorpommern und Wismar.

Seit Montag sind Urlauber aus anderen Bundesländern im Nordosten willkommen. Und die Straßen sind auch gleich etwas belebter gewesen als in den vergangenen Wochen. Auf den Parkplätzen sind viele Autos mit Berliner Kennzeichen zu sehen, aber auch etliche Touristen aus Sachsen-Anhalt sind in den Norden gereist.

Die Pfingstferien genutzt

„Wir haben zwei Wochen Pfingstferien“, berichten Susanne und Norbert Boehnke. Sie sind mit ihren Töchtern Lotta und Ella in Wismar unterwegs und „mit unserem süßen Hund“, betonen die Mädchen. Angereist ist die Familie aus Sachsen-Anhalt mit dem Wohnmobil. Mit dem ist sie in den vergangenen Tagen schon in Niedersachsen gewesen, an der Weser sowie in Lübeck.

Die nächste Station nach Wismar ist der Campingplatz auf Poel. Bevor es jedoch auf die Insel geht, „müssen wir noch ein paar Einkäufe erledigen“, erzählt Norbert Boehnke. Die Stadt habe sich dafür angeboten. Das Gute am Wohnmobil sei, „man ist unabhängig, hat seine eigene Toilette“. Bis Freitag wollen sie auf der Insel Poel bleiben, dann geht es weiter nach Hiddensee.

Mit Wohnmobil unterwegs

Mike, Mark und Kathrin Wahnschaap sind auch aus Sachsen-Anhalt und ebenfalls mit dem Wohnmobil da. „Wir wollten unbedingt an die Ostsee“, erklären sie die Auswahl ihres Urlaubsziels. Am Mittag spazieren sie am Alten Hafen entlang und genießen den frischen Wind. Bis Mittwoch werden sie auf dem Campingplatz in Wismar-Wendorf ihre Zelte aufschlagen oder besser gesagt ihre Urlaubsunterkunft parken.

Ute Knigge und Iris Carsten sind in Niedersachsen zu Hause und urlauben jetzt für eine Woche in Wismar. „Wir machen jedes Jahr zusammen eine Reise“, erzählen sie. In Wismar sind sie das erste Mal. Deshalb müssen sie sich erst einmal einen Überblick verschaffen, was in der Stadt los ist. „Erst dann können wir sagen, ob sie uns gefällt und ob wir wiederkommen“, ergänzen die beiden Frauen, von denen eine ebenfalls einen Hund dabei hat. Auch sie schlendern auf der Promenade am Alten Hafen und sehen auch das Boot des Hamburger Trios.

Lustiger Name fürs Boot

„Der Wind hat gut gepasst, um nach Wismar zu kommen“, sagen die Seeleute. Weiter wollen sie nach Travemünde. Auch dort wird ihr Boot, das im Jahr 2000 in einer holländischen Werft gebaut wurde, sicherlich einige Blicke auf sich ziehen. Nicht nur, weil es sportlich-elegant aussieht, sondern auch einen ungewöhnlichen Namen hat. „Boaty McBoatface“ heißt das rund 14 Meter lange Schiff.

Als im Jahr 2016 die Briten ein neues, 250 Millionen Euro teures Polarforschungsschiff bekommen haben, bat die altehrwürdige Polarforschungs-Society um Namensvorschläge. Witzige Internetnutzer haben die Umfrage gekapert und lustige Kreationen eingereicht. Der absurdeste Name, eben „Boaty McBoatface“ (Booti, Sohn von Bootgesicht), hat bei der Abstimmung dann haushoch gewonnen. Doch er ist von den Forschern nicht genommen worden, was wiederum für Empörung in der Öffentlichkeit gesorgt hat.

Skandinavier werden vermisst

Rolf Schneider und Wolf Unterberger fanden den Namen so skurril, dass auch ihr Segelboot nun so heißt. Allerdings nennen sie es nur liebevoll „Boaty“. Nach 1000 Stunden im Netz und in allen Bootsbörsen der Welt haben sie das Schiff 2017 in Südholland gefunden. Seither kommt es öfter nach Wismar.

Auch in der Marina Hohen Wieschendorf werden Segler aus anderen Bundesländern erwartet. „Viele Gastlieger aus Skandinavien dürfen aber leider noch nicht kommen“, bedauert Jan Wilkens, Geschäftsführer der Marina. Die Schweden und Dänen gehören zum Stammklientel. „Hoffentlich dürfen sie auch bald wieder reisen.“ Denn noch gibt es Platz in der Marina. Dort können insgesamt 100 Boote festmachen. Auch einige Zimmer werden seit dieser Saison vermietet. Dort gibt es die ersten Anreisen in dieser Woche. „Wenn es jetzt keine größeren Corona-Einschränkungen mehr gibt, dann kommen wir mit einem blauen Auge davon“, so Jan Wilkens.

Von Kerstin Schröder