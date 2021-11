Wismar/Neukloster

Die Corona-Infektionszahlen steigen. Wie aber haben sich die Zahlen in Wismar, Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Neuburg, Neukloster-Warin und auf der Insel Poel in den vergangenen vier Wochen entwickelt? Positiv auf Deutschlands siebtgrößter Insel: Dort sind die neuen Corona-Fälle kontinuierlich gesunken – von neun auf sechs und dann auf zwei. In der vergangenen Woche hat es keine weitere Neuinfektion auf Poel gegeben.

Gesunken ist die Statistik Anfang November auch im Amt Neuburg. Dort sind zuletzt drei neue Fälle gemeldet worden. Die Woche zuvor waren es sechs.

Im Amtsbereich Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen hat es drei Wochen lang mehr neue Fälle gegeben – erst 11, dann 18 und 24. In der ersten Novemberwoche ist aber auch dort die Zahl wieder gesunken und zwar auf 13.

Hansestadt ist immer oben

Mehr Corona-Infizierte sind hingegen in der vergangenen Woche aus dem Amtsbereich Neukloster-Warin gemeldet worden: insgesamt 33. Die Wochen zuvor waren es 13, 8 und nochmal 13.

In Wismar, der einwohnerreichsten Stadt im Landkreis Nordwestmecklenburg, gibt es seit Ausbruch der Corona-Pandemie immer die meisten neuen Fälle. Hier sieht die Entwicklung der Neuinfektionen in den vergangenen vier Wochen so aus: 44, 46, 72 und 63.

Betrachtet man das gesamte Kreisgebiet, gibt es in der Vier-Wochen-Bilanz immer mehr Neuinfektionen: von 117 über 130 und 173 bis 182 in der ersten Novemberwoche. In der zweiten Novemberwoche sind bis Donnerstagabend 121 gezählt worden.

Booster-Impfungen in Wismar

Mit den steigenden Infektionszahlen im gesamten Bundesland sind die sogenannten Booster- oder Drittimpfungen in aller Munde. Im Landkreis Nordwestmecklenburg können die in Wismar und Neukloster wahrgenommen werden – von Menschen, die älter als 70 Jahre sind oder die mit Johnson & Johnson geimpft wurden.

Der Impfstützpunkt Nordwestmecklenburg befindet sich auf dem Campus der Hochschule Wismar im Haus 18 (Philipp-Müller-Straße 14). Geöffnet ist dort dienstags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr. Dort können sich auch Menschen impfen lassen, die bisher noch keinen Piks zum Schutz gegen das Coronavirus erhalten haben. Angeboten wird hauptsächlich der Impfstoff von Biontech/Pfizer, sowie Moderna-Zweitimpfungen (immer donnerstags).

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neuer Standort in Neukloster

Die Erst- und die Zweitimpfungen von Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren erfolgen ausschließlich in Begleitung einer sorgeberechtigten Person. Zweitimpfungen mit dem Moderna-Impfstoff bietet der Impfstützpunkt in Wismar immer donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr an. Kostenlose und große Parkflächen stehen Am Weidendamm und auf dem Parkplatz an der Bürgermeister-Haupt-Straße zur Verfügung, von dem aus es nur wenige barrierefreie Meter zum Stützpunkt sind. Darüber hinaus gibt es angrenzend drei Bushaltestellen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Auch in Neukloster wird geimpft. Bislang haben die mobilen Einsätze des Landkreises dort in der Stadthalle stattgefunden. Am 18. und 25. November ändert sich der Standort. Das Impfteam ist an diesen Tagen von 14 bis 18 Uhr in der Touristinformation zu finden (Hauptstraße 27).

Von Kerstin Schröder