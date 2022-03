Die meisten Mitarbeiter der MV Werften wollen in der Region bleiben

Wismar

Zum 1. März sind 1664 Mitarbeiter der MV Werften-Gruppe in Transfergesellschaften gewechselt. Durch Qualifizierungsmaßnahmen sollen sie dort auf neue Jobs und für den angestrebten Neustart im Schiffbau vorbereitet werden. Zuständig für diese Aufgabe ist die Agentur für Struktur- und Personalentwicklung GmbH (AgS) mit Sitz in Bremen. Sie hat bereits im August vergangenen Jahres 573 Schiffbauer, Konstrukteure und Verwaltungsmitarbeiter von den MV Werften übernommen, die vom ersten Stellenabbau betroffen gewesen sind.

Wie viele Frauen und Männer davon bereits erfolgreich in andere Unternehmen vermittelt werden konnten, dazu hüllt sich Geschäftsführer Oliver Fieber noch in Schweigen. Das soll Ende März auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. Doch eins kann er sagen: Die meisten Schiffbauer – auch die jetzt neu dazugekommen sind – wollen in der Region bleiben, nur die wenigsten das Bundesland verlassen.

Viele Unternehmen suchen Personal

In anderen Bundesländern sind Unternehmen auf der Suche nach solchen Fachkräften. Auch aus Mecklenburg-Vorpommern bekommt die AgS immer wieder Anfragen, zum Beispiel aus dem Handwerksbereich. Schnelle Vermittlungen gibt es aber meist nicht. Das liegt oft an der Bezahlung. Der Werftenverbund hat auf Tariflöhne gesetzt. 80 bis 85 Prozent davon gibt es in der Transfergesellschaft. Um kleineren Firmen dennoch die Fachkräfte schmackhaft zu machen, werden die Elektriker, Finanzbuchhalter, Industriekaufleute, Konstrukteure, Projektmanager, Schiffbauer, Schlosser und Schweißer jetzt weitergebildet. Denn: Mit weiteren Qualifikationen könnten sie mehr Verantwortung beim neuen Arbeitgeber übernehmen können und damit mehr Geld bekommen. Anfang der Woche sind deshalb Gespräche mit verschiedenen Bildungsträgern geführt worden, berichtet Oliver Fieber. Die seien positiv verlaufen.

Rund 40 Frauen werden betreut

Während die Transfergesellschaft von 2021 insgesamt zwölf Monate läuft, sind die neuen Gesellschaften erst einmal auf vier Monate befristet. Etwas erschwerend bei der Vermittlung sei das Durchschnittsalter der Werft-Belegschaft, die Anfang März dazugekommen ist. Das liege um die 50 Jahre, berichtet Oliver Fieber. Die meisten Beschäftigten seien Männer, nur rund 40 Frauen werden betreut. Letztere hoffen auf neue Jobs in der Industrie – im Controlling, in der Buchhaltung oder Sachbearbeitung. „Sie haben gute Perspektiven“, meint Oliver Fieber zuversichtlich.

Mit dem Start der neuen Transferprojekte und weiteren 1664 zu betreuenden Frauen und Männern steht sein Team vor einer Mammutaufgabe. Zunächst hätten sich etwa 80 Berater darum gekümmert, Profile der ehemaligen Werft-Mitarbeiter zu erstellen. Die haben nun Verträge mit den Transfergesellschaften. Seit Anfang März werden ihre Qualifikationen erfasst und das, was sie in Zukunft machen möchten. Zudem gibt es Bewerbungstraining und Jobbörsen mit personalsuchenden Unternehmen, erklärt Projektleiter Karsten Weiß. Die Betreuung erfolgt nicht nur an den drei Werftstandorten Wismar, Rostock und Stralsund, sondern überall dort, wo AgS Büros hat, zum Beispiel in Schwerin. Auch dort würden Werftmitarbeiter wohnen, und die bräuchten dann nicht lange Fahrten auf sich nehmen.

Kabinenbauer sind auch in Transfergesellschaft

Auch 93 Arbeitnehmer der MV Werften Fertigmodule GmbH sind in die Transfergesellschaft Küste gewechselt. Sie haben für das ebenfalls insolvente Schwesterunternehmen Schiffskabinen gebaut. Tariflöhne hat es dort nicht gegeben.

Grund für die Insolvenz der MV Werften war der coronabedingte Einbruch auf dem weltweiten Kreuzfahrt-Markt, durch den auch der bisherige Werfteigner, der Konzern Genting Hongkong, seine Zahlungsfähigkeit verloren hatte. Unklar ist, ob der von Genting in Auftrag gegebene Riesen-Kreuzliner „Global Dream“ noch fertiggebaut werden kann. Der liegt in der Wismarer Schiffbauhalle. Insolvenzverwalter Christoph Morgen sucht nach einem neuen Abnehmer, wie auch nach Interessenten für die Werftstandorte Wismar und Rostock-Warnemünde. Das Gelände in Stralsund geht an die Stadt, das der Lloyd-Werft in Bremerhaven, das ebenfalls zu MV Werften gehörte, an die Rönner-Zech-Gruppe, die wohl keinen Schiffbau mehr betreiben will.

Dauer auf ein Jahr begrenzt Transfergesellschaften gehen auf eine Initiative des Bundes zurück. Im Paragraf 111 zum „Transferkurzarbeitergeld“ im Sozialgesetzbuch (SGB III) wurde am 31. März 2012 indirekt der Zweck von Transfergesellschaften definiert. Aus diesem Grund werden Transfergesellschaften auch durch staatliche Mittel aus dem Transferkurzarbeitergeldetat gefördert. Die Kosten, die für den Arbeitgeber entstehen, setzen sich zusammen aus den Remanenzkosten, dem Qualifizierungsbudget und der Verwaltung. Die Durchführung der Transferleistung erfolgt in enger Zusammenarbeit von Agentur für Arbeit, Arbeitnehmer, Unternehmen und dem Träger der Transfergesellschaft. Die maximale Dauer der befristeten Beschäftigung in einer Transfergesellschaft ist auf maximal zwölf Monate begrenzt.

Von Kerstin Schröder