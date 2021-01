Wismar

Was für eine Sonne! Die wärmte am Sonnabend richtig die Schneespaziergänger in Wismar. Ina (5) war mit Schlitten und Mama Corinna Murawski unterwegs. Die Lütte legte sich einfach in den Schnee und machte einen tollen Schneeengel.

Zur Galerie Eisige Atmosphäre am Hafen, eingeschneite Fahrräder, kleine Schneefiguren, niedliche Schneeengel –das Wetter war am Samstag toll zum Fotografieren mit dem frischen Schnee und der starken Sonne.

Auch am Hafen waren viele Spaziergänger unterwegs. Dort brannte die Sonne richtig und wärmte! Ein toller Anblick, die Kirchendächer voller Schnee, die weißen Flächen. Manch ein Straßenschild ließ lachen angesichts des „angeklebten“ Schnees, der mit der Sonne langsam runter rutschte. Auch am Neubau an der Hafenspitze bildeten sich solche Schneeschollen und rutschten auf die Terrassen.

Von Nicole Hollatz