Wismar

Geimpfte und Genesene müssen sich seit Donnerstag testen lassen, wenn sie ins Café oder Restaurant wollen. Die verschärften Corona-Auflagen verlangen der Gastronomie einiges ab. Und sie machen sich in den Gaststuben sofort bemerkbar. Betriebe sind bereits dabei, auf Abholung oder Lieferung umzustellen.

Schon alle Weihnachtsfeiern abgesagt

50 Weihnachtsfeiern sollten im Brauhaus am Lohberg stattfinden, sagt Geschäftsführer Klaus Schumacher. „Alle sind abgesagt. Damit ist das gesamte Dezembergeschäft bereits den Bach runtergegangen. Wir sind gerade dabei, Mitarbeitern zu kündigen, weil wir nicht wissen, was weiter passieren soll. Wir können ja nicht die Firma in Gefahr bringen.“ Es sei schwierig zu reagieren, wenn man immer nur „ein paar Brocken hingeschmissen bekommt“, beklagt Schumacher die schlechte Kommunikation der Regierung. Mal 2G, dann 2G plus. „Die Gäste kommen und wissen auch nicht, welche Regel gerade gilt“, berichtet der Chef der Gasthausbrauerei. „Wir könnten sie auch testen, aber die Kosten dafür sind innerhalb von Tagen enorm gestiegen.“ Vor zwei, drei Wochen hat er zwei Tests für 99 Cent gekauft, jetzt kostet einer 5,78 Euro, erzählt er. Klaus Schumacher rechnet mit einem weiteren Lockdown, „in welcher Form auch immer, er wird kommen“. Das Brauhaus wird dann wieder Essen zum Abholen anbieten. „Wir haben ja einen Shop, den wir aufmachen dürfen.“

Kekse gegen den Frust

Auch ins Café von Katharina Glücklich kommen die Gäste „echt spärlich“, wie sie sagt. „Der November ist eh schon mau, aber mit der Schwelle, dass die Gäste getestet sein müssen, ist es sehr schwierig. Zumal es zu wenig Testmöglichkeiten gibt.“ Die Inhaberin vom Café Glücklich hofft, dass sich das bald normalisiert. Größere Frühstücks- und adventliche Kaffeerunden wurden von den Organisatoren wieder abgesagt. „Es ist ja auch schwer für sie zu gewährleisten, dass dann jeder getestet ist“, zeigt Katharina Glücklich Verständnis. Sie wird ihre Öffnungszeiten ab nächster Woche reduzieren. Ab 7. Dezember bleibt das Café montags und dienstags geschlossen. Von den Aushilfen muss sie sich trennen und einige Angestellte in Kurzarbeit schicken. „Ich mag nicht jammern, die Corona-Maßnahmen sind nachvollziehbar. Aber das Hin und Her der Politik macht mich irre.“ Sie bietet Kekse gegen Frust an. Die bekommt man, wie alles andere im Außer-Haus-Verkauf und nur mit Mund-Nasen-Schutz – wie beim Bäcker.

Selbsttest im Beisein des Servicepersonals

Im Restaurant „Oberdeck“ und im Bistro „Kombüse“ der „Seeperle“ freue man sich über einige Gäste. Sie seien geimpft oder genesen und bringen ihren eigenen Test mit. „Den machen sie im Beisein unseres Servicepersonals, sodass wir sehen, ob die Gäste negativ sind“, erläutert Inhaber Frank Schadwinkel. Dieses Vorgehen empfiehlt das Gesundheitsministerium. „Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben uns dafür offizielle Formulare gebracht.“ Dennoch sei ein Rückgang der Kundschaft zu spüren. „Es fehlen die spontanen Gäste“, sagt er. Auch die Hälfte der Weihnachtsfeiern sei bereits abgesagt. „Uns Gastronomen trifft es immer als erste“, beklagt der Unternehmer die Maßnahmen der Landesregierung. Die hätten viel früher kommen müssen, um die Impfbereitschaft der Menschen zu erhöhen. Für Weihnachten bietet das Restaurant eine „To-go-Box“ mit einem kompletten Festtagsmenü an, das innerhalb von 30 Minuten zu Hause angerichtet ist.

Essen abholen an der Mittagsklappe des Reuterhauses

Das Reuterhaus hat seit Montag wieder seine Mittagsklappe geöffnet, an der man sich ein vorbestelltes Gericht abholen kann. Ein bewährtes Angebot von Eckard Mixdorf und seinem Team aus dem letzten Lockdown. „Das Restaurant ist aber trotzdem geöffnet“, informiert der Gastronom, der seinen Gästen ebenfalls nach dem Selbsttest unter Aufsicht den Zutritt gewährt. „Wir denken für das Wohl unserer Gäste und stellen uns den Herausforderungen der Zeit.“ Dazu gehört auch, dass sein Catering-Betrieb bereits Gerichte für zwei Personen liefert.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Café EigenSinn bietet wieder seine Frühstückskiste an

Ab heute bietet Sandra Kriegsmann vom Café EigenSinn wieder ihre Frühstückskiste an. Sie wird im Umkreis von sieben Kilometern geliefert, kann aber auch abgeholt werden. Das Angebot gilt für die Monate Dezember bis Februar donnerstags bis sonntags in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr. Das Frühstück gibt es in einer klassischen und einer vegetarischen Variante. Dabei setzt das Team auf Nachhaltigkeit, Frische und Regionalität. „Außerdem achten wir bei der Bestückung der Kiste darauf, dass nach dem Frühstück kein Müll anfällt“, versichert Sandra Kriegsmann. Die Kiste muss bis mittwochs 15 Uhr vorbestellt werden, entweder auf der Homepage vom Wismarer EigenSinn oder telefonisch.

Die beliebten Torten der Chefin sind am Wochenende zwischen 13 und 16 Uhr im Café zu haben. Um auch hier nachhaltig zu backen, werden die Torten donnerstags als Kuchenkarte auf der Internetseite oder im Aushang an der Café-Tür bekannt gemacht.

Von Haike Werfel