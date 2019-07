Wismar

Neun Mal war das Portemonnaie weg: In den vergangenen Wochen kam es insbesondere im Stadtgebiet Wismars vermehrt zu Diebstählen. Wie die Geschädigten unabhängig voneinander schilderten, hatten sie ihre Handtaschen nur kurze Zeit unbeobachtet beim Einkauf in unterschiedlichen Geschäften im Einkaufswagen liegenlassen. Als sie dann später an der Kasse bezahlen wollten, war die Geldbörse weg. Der letzte Diebstahl nach diesem Muster ereignete sich am Dienstag in einem Lebensmittelmarkt in Wismar West. In diesem Fall wurden neben Bargeld auch die Personaldokumente gestohlen.

OZ