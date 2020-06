Diese Ideen hat Wismars neue Citymanagerin für die Hansestadt

Wismar

Die Hansestadt hat nach zwölf Jahren wieder ein Citymanagement. Victoria Binz-Gruber hat diesen Job unter dem Dach der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar im Mai angetreten. Die 32-Jährige möchte das Rad nicht neu erfinden, wie sie sagt. Wichtig ist ihr, die Kräfte, das Geld und die Ideen aller Innenstadtakteure zu bündeln und für ein erfolgreiches Stadtmarketing einzusetzen.

Innenstadtakteuere sind für die gebürtige Neubrandenburgerin nicht nur die Einzelhändler, sondern alle Gewerbetreibenden: die Gastronomen, Hoteliers und Dienstleister. Mit ihnen allen möchte die Citymanagerin in einen aktiven Austausch treten, Probleme und Ideen aufgreifen sowie gemeinsam an Lösungen arbeiten.

Hotelfachfrau hat Marketingmanagement studiert

Die gelernte Hotelfachfrau hat Hotel- und Tourismus- sowie Marketingmanagement studiert. In den vergangenen Jahren war sie für eine Hamburger Unternehmensberaterfirma tätig und hat Kommunen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beraten – wie sie Stadtmarketing und Citymanagement etablieren und Förderkonzepte entwickeln. „Jetzt möchte ich nicht mehr strategisch und konzeptionell arbeiten, sondern die Umsetzungsphase gestalten“, erklärt die junge Frau.

Sie ist mit ihrer Familie von Schwerin nach Wismar gezogen. „Nach der Geburt meiner Tochter im vergangenen Jahr und der Elternzeit wollte ich etwas Neues anfangen. Ich war in meiner früheren Tätigkeit viel unterwegs, oft auch abends. Ich wollte jetzt nicht mehr solche langen Strecken fahren“, erzählt sie. Der neue Job sei für sie „wie ein Sechser im Lotto“.

Erste Innenstadtakteure kennengelernt

In der Hansestadt habe sie sich einigen Innenstadtakteuren bereits vorgestellt. „Zur Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft hatte ich auch schon Kontakt und zur Tourismuszentrale“, berichtet sie. Auf ihrer Altstadttour werde sie sich demnächst weiteren Gewerbetreibenden vorstellen und eine Info-Karte mit ihren Kontaktdaten hinterlassen.

Kontakt zur Citymanagerin Telefonisch und per Mail ist Victoria Binz-Gruber erreichbar: 03841/45 24 72 oder 0151/50 10 90 45 beziehungsweise vbinz_gruber@wirtschaft-wismar.de Eine Website fürs Citymanagement soll es ab Juli geben, mit einem Leitfaden, vielen Infos für Gewerbetreibende, wichtigen Links und einer Dialogplattform. Auch über PPush, Channel Citymanagement Wismar, wird die Citymanagerin wichtige Informationen bekanntgeben.

Als eine wichtige Aufgabe des Citymanagements sieht sie, die Altstadt und den Alten Hafen zu verbinden. „Die Stärken und Potenziale beider Stadtbereiche möchte ich bündeln und ausbauen“, erklärt sie. Ihr Ziel ist, eine höhere Frequenz zu erreichen und einen Me(e)hrwert zu schaffen – für Einheimische wie Touristen. Dafür will sie neue Akzente setzen und alle Beteiligten einbeziehen.

Kräfte in Verwaltung und Wirtschaft bündeln

Die Kräfte zu bündeln sei wichtig. In der Stadtverwaltung betreibe jedes Amt Stadtmarketing, in der Wirtschaft gibt es verschiedene Initiativen wie die „Wismarer Lieblinge“ oder die „Genusshandwerker“. Die Aufgaben sind zerklüftet, ein Gesamtrahmen fehlt. Den soll nun das Citymanagement bilden.

Ruinen- und Baustellenmarketing als Ideen

„Neben der Interessenvertretung und Netzwerkarbeit zwischen den Akteuren in Wismar und der Stadtverwaltung übernimmt die neue Citymanagerin auch folgende Aufgaben“, informiert Victoria Binz-Gruber. „Die Standortentwicklung in den Geschäftsstraßen, das Flächen- und Leerstandsmanagement, die Begleitung von Maßnahmen zur Stadtbildpflege und zur Steigerung der Aufenthaltsqualität sowie die Veranstaltungskoordination und -unterstützung.“

Beim Citymanagement gehe es auch viel um Innenmarketing, um das Verständnis der Bevölkerung für bestimmte Dinge zu gewinnen. Beispielsweise für Bauruinen. An einem verfallenen Gebäude könne man erläutern, was es einst war, warum es eine Ruine ist, was die Stadt bisher unternommen hat. Victoria Binz-Gruber nennt es Ruinenmarketing.

Eine andere Idee ist das Baustellenmarketing. Für Wismars größte Baustelle derzeit, die Poeler Straße, könne sie sich ein digitales Baustellentagebuch vorstellen. „Informiert man die Bürger aktuell über den Baufortschritt, haben sie vielleicht eher Verständnis für die Staus in der Stadt“, hofft sie.

Auf Input der Gewerbetreibenden angewiesen

In ihrer neuen Tätigkeit könne sie auf ihr breit aufgestelltes Wissen aus der Kommunalberatung, Finanz- und Liquiditätsplanung und der Existenzgründung sowie auf betriebswirtschaftliche Erfahrungen zurückgreifen. Beispielsweise beim Thema Onlineshop für Einzelhändler. „Aber ich bin auf die Zusammenarbeit mit den Gewerbetreibenden angewiesen, brauche ihren Input, wo der Schuh drückt und welche Ideen es gibt“, erklärt die junge Frau. Sie ist überzeugt, dass Wismars Gewerbetreibende pfiffige Ideen haben. „Es geht darum, sie umzusetzen.“

Suche nach „Stadt-Machern“ für Veranstaltung

Im September plant die Citymanagerin eine Veranstaltung mit den Gewerbetreibenden, um zu ermitteln, wie die Situation nach der Corona-Krise ist. Dazu will sie Experten vom Institut für Handelsforschung Köln einladen, an dem die Studie über vitale Innenstädte erstellt wird. Und sie sei auf der Suche nach zwei „Stadt-Machern“ aus den Reihen der Gewerbetreibenden, die sagen, wo es Probleme gibt und wie die Lösung aussehen könnte, mit der sich die anderen identifizieren können und die umsetzbar ist.

Weiterhin wird Victoria Binz-Gruber mit einer Steuerungsgruppe das zukünftige Stadtmarketing für Wismar erarbeiten und an der Umsetzung aktiv mitwirken. Hier setzt die Citymanagerin auf die Unterstützung ihrer Kollegen in der Verwaltung sowie den engagierten Gewerbetreibenden und Wismarern.

Von Haike Werfel