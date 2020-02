Diese Probleme brennen Wismarern im Stadtteil Wendorf auf den Nägeln

Wismar

Fragen zum Busverkehr und Probleme mit dem Parken in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld brachten Einwohner in Wendorf während des traditionellen Stadtteilgesprächs mit dem Bürgermeister zur Sprache.

Nachdem die Bushaltestelle in Seebad Wendorf ans neue Wohngebiet verlegt worden ist, gehe das Gerücht, so eine Anwohnerin, dass die nun zum Parken genutzte Fläche gebührenpflichtig wird. Diese Befürchtung der Autofahrer konnte Bauamtsleiterin Nadine Domschat-Jahnke entkräften: „Hier sind keine Parkgebühren vorgesehen.“

Motorgeräusche vom Bus stören

Die Busfahrer würden nach alter Gewohnheit am bisherigen Standort halten, um ihre Pausen zu machen. Zum Ärger der Anwohner lassen einige den Motor an, früh um sechs Uhr sei das sehr störend. Ob das notwendig sei, damit die Fahrer nicht frieren? Laut Christian Schwan vom zuständigen Nahbus-Betrieb sind die Fahrzeuge mit einer Standheizung ausgestattet. Sie funktioniert ohne Motor. Der Vertreter des kreiseigenen Busunternehmens wolle das Problem mit seinen Kollegen auswerten.

Ebenso den Vorfall, dass ein Fahrgast, wenn er innerhalb einer Stunde umsteigen muss, nicht noch mal ein Ticket für 2,10 Euro lösen muss. „Das hat der Busfahrer von mir verlangt“, berichtete eine Frau. Sie wollte nicht doppelt zahlen und zog es vor, zu Fuß zu gehen.

„Wir müssen bei Wind und Wetter umsteigen“

Außerdem kritisierte sie, dass es für die Bewohner am Ostseeblick keine direkte Busverbindung gibt – weder zum Markt, zum Krankenhaus, zum Friedhof oder zum Theater. „Wir müssen bei Wind und Wetter umsteigen“, beklagte sie. Der Bürgermeister verwies darauf, dass der Landkreis für den Busverkehr zuständig sei. Um ihn zu verbessern, habe es eine Potenzialanalyse gegeben – auch im Auftrage der Stadt. „Leider war die Teilnahme bei den Informationsveranstaltungen mit den zuständigen Fachleuten sehr mager. Ich hätte mir mehr Vehemenz vonseiten der Bürger gewünscht“, erklärte Beyer. Sein Stellvertreter, Senator Michael Berkhahn, erläuterte, dass der Nahverkehrsplan auf Knotenpunkte umgestellt wurde. „Alle müssen umsteigen. Das ist das Prinzip, es macht das Busnetz effektiver. Das hat der Kreistag so beschlossen“, sagte Berkhahn, der im Aufsichtsrat des kreiseigenen Nahbus-Unternehmens sitzt. „Es gibt keine durchgängigen Linien mehr.“

Zugeparkte Straßen, Gehwege, Rasenflächen

Michael Dönselmann stört das beidseitige Parken in der Erwin-Fischer-Straße. „Hier ist kein flüssiger Verkehr möglich, weil zwei Autos nicht nebeneinander vorbeikommen. Das ist kein haltbarer Zustand“, meinte der Wendorfer. Parken sei erst ab 17 Uhr erlaubt.

„Dramatische Ausmaße hat das Parken in Wendorf angenommen“, pflichtete Torsten Born bei. „Kleinbusse und Transporter werden über Nacht und am Wochenende in den Straßen abgestellt. Sie fahren Gehwege kaputt und nehmen den Anwohnern die Stellplätze weg.“ Auch auf Rasenflächen würden Fahrzeuge stundenlang stehen.

Politessen verstärkt in Außenbereichen tätig

Senator Berkhahn informierte, dass Politessen und Politeure verstärkt in den Außenbereichen im Einsatz seien. Dafür habe die Stadtverwaltung einen Dienstwagen angeschafft. Der Bürgermeister empfahl, von solchen Parksünden ein Foto mit dem Smartphone zu machen und es dem Ordnungsamt zu schicken. Seine Mitarbeiter würden die benannten Bereiche überprüfen, versicherte Ordnungsamtsleiter Frank Brosig. Er verwies darauf, dass der Gesetzgeber das Problem erkannt und das Bußgeld für Parken auf Rad- und Gehwegen erhöht habe. Fakt ist, die Wohngebiete sind nicht dafür ausgelegt, dass es inzwischen mehrere Autos pro Haushalt, einschließlich Dienst-Pkw gibt.

