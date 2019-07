Insel Poel

Seit 13 Jahren kommt die Familie Kaselowsky im Sommer schon auf die Insel Poel – allerdings nicht als Urlauber. Jessica und Rinaldo Kaselowsky betreiben das Wolfhager Figurentheater und das schon in siebter Generation. Die Puppenspieler-Familie stammt aus dem hessischen Breuna bei Kassel und tourt den Sommer über durch Ferienorte an der Ostsee. In diesem Jahr sind sie auch in Zierow und Nienhagen zu sehen – und sie haben drei neue Stücke im Gepäck.

Mit dabei: Pettersson, Findus, kleiner Rabe und Grüffelo

Es gibt eine neue Geschichte von „Der kleine Rabe Socke“, „Pettersson und Findus“ und „Mascha und Bär“. Auch „Der Grüffelo“ wird weiter aufgeführt. Die Handpuppen werden dafür in einer Spezialwerkstatt hergestellt. Die Wartezeit kann bis zu einem Jahr dauern. „Da müssen wir uns schon genau überlegen, welche Stücke wir spielen wollen“, berichtet Jessica Kaselowsky, die das Wolfhager Figurentheater im Jahr 2000 zusammen mit ihrem Mann Rinaldo gegründet hat.

Ihr Theaterzelt haben die Hessen auf dem großen Parkplatz – Am Schwarzen Busch - aufgestellt. In den bunten Farben ist es nicht zu übersehen. Jessica Kaselowsky sitzt an einem der ersten Spieltage dieser Saison in dem kleinen Kassenhäuschen. Es ist heiß draußen, die befürchtet, dass die Urlauber vielleicht doch lieber am Strand bleiben. Doch kurz vor Vorstellungsbeginn bildet sich dann doch eine Schlange. Und: Nicht nur Kinder wollen die Geschichte vom kleinen Raben Socke sehen.

Aufführung von "Der kleine Rabe Socke" im Theaterzelt des Wolfhager Figurentheaters auf der Insel Poel. Quelle: Michaela Krohn

Weitere Auftritte in Nienhagen und Zierow

An zwei Tagen in der Woche sind sie auch in Nienhagen im Theaterzelt auf der Festwiese zu sehen. Dort spielen sie „Wie Pettersson zu Findus kam“. Im Ferienpark Zierow spielen sie zudem jeden Mittwoch. Dort gibt es ebenfalls die Geschichte um Pettersson und Findus oder „Der Grüffelo“ zu sehen.

Das Wolfhager Figurentheater ist in diesem Jahr unter anderem mit den Stücken Geschichten von "Petterson und Findus" und "Der Grüffelo" auf Poel zu Gast. Quelle: Wolfhager Figurentheater

„Es kommen immer mal wieder auch Erwachsene ohne Kinder, die ein wenig Spaß haben wollen“, sagt die Puppenspielerin. An diesem Tag haben sich diesen unter anderem zwei Frauen gegönnt, die während des Spiels genauso gebannt auf die Puppenbühne schauen wie die kleineren Gäste.

Familie lebt jedes Jahr für zwei Monate auf der Insel

Diese werden immer wieder ins Spiel mit einbezogen, zum Beispiel als der kleine Rabe mit seinen Freunden verstecken spielt. „Daaaaaa!“, ruft ein Junge aus dem Publikum und will zeigen, wo sich der Hase mit den auffällig langen Ohren versteckt hat.

Programm Wolfhager Figurentheater Das Wolfhager Figurentheater ist noch bis 24. August auf Poel, in Zierow und Nienhagen zu Gast. Poel, Parkplatz Am Schwarzen Busch: Dienstags „Der Grüffelo“, mittwochs „Der kleine Rabe Socke“ mit der neue Geschiche „Alles mutig – oder ein bisschen Schiss hat doch jeder“, donnerstags „Pettersson & Findus“ mit der neuen Geschichte "Pettersson zeltet", freitags und samstags neu im Programm „Mascha und der Bär“. Alle Vorstellungen beginnen jeweils um 17 Uhr. Zierow, Ferienpark in „Willy’s Watthaus“: Jeden Mittwoch – 17. und 31. Juli sowie 14. August „Wie Findus zu Pettersson kam“. 10. und 24. Juli sowie 7. und 21. August „Der Grüffelo“. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 11 Uhr. Nienhagen, Theaterzelt am Festplatz: Immer freitags und samstags – 5., 6., 12., 13., 26. und 27. Juli sowie 2., 3., 9. und 10. August „Wie Findus zu Pettersson kam“. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 11 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse, jeweils 30 Minuten vor Beginn der Aufführungen, die für Kinder ab zwei Jahren geeignet sind. Sie dauern etwa 40 bis 50 Minuten. Eintritt: Kinder 7 Euro, Erwachsene 8 Euro.

Die Stücke der Kaselowskys kommen gut an auf Poel. Für gut zwei Monate im Jahr leben sie fast durchgehend auf der Insel. Auch die Kinder kommen mit. Zur Schule „gehen“ sie über den Computer. „Das läuft alles online“, sagt Jessica Kaselowsky. Früher mussten sie ständig die Schule wechseln. Das sei nicht immer leicht gewesen. „Das ist heutzutage anders“, sagt die 37-Jährige, die sogar auf der Insel Poel während eines Gastspiels geheiratet hat. Es gebe eine Online-Schule extra für Schaustellerkinder.

Immer mehr Touristen wollen an die Ostsee

Während der vielen Spielzeiten auf der Insel konnte sie auch beobachten, wie die sich verändert hat: „Der Parkplatz ist in der Hochsaison jetzt rappelvoll. Das war vor einigen Jahren noch anders.“ Inzwischen kennen sie auch viele Inselbewohner. „Es ist schön, wenn man sich wiedersieht, man kennt sich schon und kommt mit vielen ins Gespräch.“

„Wir kommen immer wieder gerne her“, sagt die Puppenspielerin. Wer sie, ihren Mann und Sohn Gerardo im Puppenspiel erleben will, kann dies noch bis zum 24. August.

