Diese Wismarer Friseurin freut sich aufs Schneiden und Schnattern

Wismar/Neuburg

Von Montag an heißt es in den Friseursalons in Nordwestmecklenburg wieder Waschen, Schneiden, Legen. Doreen Kuhn öffnet ihre beiden Salons zwar erst einen Tag später, aber die Vorfreude ist groß: „Ich habe meine Kunden total vermisst“, sagt die 50-Jährige.

Wie alle Friseure in Deutschland hat auch sie eine sechswöchige verordnete Abstinenz vom Berufsalltag hinter sich und kann es kaum erwarten, endlich wieder loszuschnippeln: Doreen Kuhn lebt für ihren Traumjob. Mit dem trifft sie auf Menschen, die sie glücklich machen.

Zwei Geschäfte eröffnet

Seit 34 Jahren übt die Wismarerin das Handwerk aus. Gelernt hat sie es bei Helga Zabel in Neuburg. „Sie war eine tolle Lehrerin und macht sich auch heute noch selber die Haare“, erzählt die Friseurin. Als ihre Ausbilderin in den Ruhestand geht, übernimmt Doreen Kuhn den Salon. 2003 macht sie sich mit dem Studio „HaarZeit“ selbstständig.

Vier Jahre später kommt ein zweites Geschäft in der Wismarer Gartenstadt dazu. Im Salon „HaarZeit 2“ kümmert sich ihre Mitarbeiterin Vita Dombrowa um die Kunden. Auch Kosmetik von Carolin Heimann und Fußpflege werden dort angeboten – beides darf allerdings noch nicht geöffnet werden.

Quälende Zukunftsängste

Die Chefin frisiert weiterhin in Neuburg. Sie freut sich schon darauf, zu erfahren, wie es den Menschen geht, die sie lieb gewonnen und so lange nicht gesehen hat. „Ich mag es, zu schnattern, deswegen war die Zwangspause ziemlich hart für mich“, erzählt sie. Hinzugekommen sei die Ungewissheit, wie es mit ihren Geschäften weitergeht. Zukunftsängste hätte sie gehabt – genau wie die meisten aus der Branche.

Nun geht es endlich weiter. Doch der gewohnte Ablauf ändert sich in allen Läden. Wegen der Corona-Pandemie gibt es neue Regeln. So müssen sich die Kunden, wenn sie den Salon betreten, als Erstes die Hände waschen und Masken tragen.

Farbe an Gummibändern

Kunden, die ihre Haare färben wollen, sollten Einweg-Masken tragen. Denn die Gummibänder um die Ohren könnten auch Farbe abbekommen.

Der vorgeschriebene Mindestabstand zwischen den Arbeitsplätzen ist kein Problem: Die Stühle stehen weit genug auseinander. „Wir können Schneide- und Färbekunden gut trennen“, versichert die Chefin. Sie selbst trägt ein Schutzvisier, gefertigt von der Firma Hammerich. Unter dem kann sie besser atmen als mit Maske. Außerdem würde ihre Brille beschlagen, wenn sie einen Mund-Nasen-Schutz trägt. Und: Es lässt sich mit Visier besser schnattern.

Sie hofft, dass es wie vor Corona viel zu erzählen gibt: „Meist geht es um Kinder, Tiere und Politik“, erzählt Doreen Kuhn. Mit Tieren kennt sie sich genauso gut aus wie mit dem Frisieren. Die 50-Jährige leitet ehrenamtlich das Tierheim in Dorf Mecklenburg. In das Engagement steckt sie genauso viel Herzblut wie in ihren Beruf.

An ihrem Handwerk gefällt ihr, dass sie an der optischen Veränderung eines Menschen mitwirken kann: „Wenn die Menschen in den Spiegel schauen und glücklich sind, freue ich mich auch.“

Die Öffnungszeiten

Geöffnet sind die Salons dienstags bis freitags von 8 bis 17 Uhr (Hauptstraße 10 in Neuburg) und 10 bis 17 Uhr (Irisweg 20 in Wismar). Kunden können auch spontan vorbeischauen. Sicherer sind aber telefonische Voranmeldungen (038426 / 22 197 und 03841 / 758778).

Von Kerstin Schröder