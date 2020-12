Diese Wismarer Professorin ist beste maritime Dozentin Deutschlands

Wismar

Sie macht sehr guten Unterricht. Dieses Lob hört Daniela Schwerdt gerne. Denn es kommt von ihren Studenten. Sie haben der Professorin zu einem renommierten Preis verholfen, dem ersten Platz im Wettbewerb „Hervorragende akademische maritime Lehre“. Der macht sie zur besten maritimen Dozentin Deutschlands.

Der Preis ist am Dienstag vom Deutschen Maritimem Zentrum verliehen worden – coronakonform online. Aufgeregt hat die 45-Jährige auf dem Campus vor ihrem Computer gesessen und sich ziemlich gefreut, als die Plätze zwei und drei feststanden. Damit war klar, sie holt den Titel nach Wismar und Warnemünde – genau in dem Monat, in dem sie ihr fünfjähriges Jubiläum an der Hochschule Wismar feiert. Seit Dezember 2015 arbeitet Daniela Schwerdt für deren Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Bereich Maschinenbau/Verfahrens- und Umwelttechnik.

Maschinen mit Wumms

Der Name klingt nicht sofort typisch maritim. Doch auf dem Meer, zum Beispiel auf Schiffen oder Offshore-Anlagen, oder auch in der Logistik, müssen Maschinen betrieben und überwacht werden. Außerdem kann die Technik verbessert werden, damit sie länger hält, sicherer und umweltfreundlicher ist. Genau das unterrichtet und erforscht die Diplom-Ingenieurin. Ihr Fachgebiet ist die Werkstoffkunde. Ihr ist es besonders wichtig, dass ihre Studenten „mit eigenen Untersuchungen Industrieprojekte begleiten, die anschließend auch in die Praxis kommen und nicht in Regalen verschwinden“. Bei ihren eigenen Untersuchungen arbeitet Daniela Schwerdt mit „einem großartigen Team“ aus Laboranten, Laboringenieuren und Wissenschaftlern zusammen. Sie selbst mag besonders „große Bauteile, wie den Zylinder einer Schiffshauptmaschine, denn da ist ordentlich Wumms dahinter“.

Stahl in allen Facetten

Die Professorin kommt nicht aus der Seefahrt, sondern aus der Industrie. Bevor sie angefangen hat zu unterrichten, ist sie in der Entwicklungsabteilung eines Automobilzulieferers tätig gewesen und davor bei der staatlichen Materialprüfungsanstalt der Technischen Universität Darmstadt. Dort hat sie es schon mit Stahl in allen Facetten zu tun gehabt – der ist ihre Verbindung zur Schifffahrt. „Die Schiffe werden aus dem Material gebaut“, lacht sie. Den eisenhaltigen Werkstoff hat Daniela Schwerdt schon in allen Varianten und Stärken analysiert. Ihr Fokus liegt dabei auf den Rissen – unter welcher Belastung sie entstehen und wie viel sie dann noch aushalten können, bevor es zu Brüchen und größeren Schäden kommt.

Die Mischung ist toll

Dafür werden verschiedene Tests durchgeführt. Ihr Team und ihre Studenten können für ihre Analysen einige moderne Prüfanlagen nutzen, unter anderem eine Schwingprüfmaschine und ein Computertomograf. Letzterer kann Bauteile durchleuchten und zum Beispiel anzeigen, wie es in deren Innenleben mit Schäden aussieht. Zurzeit sind die Anlagen und Labore auf dem Campus verteilt, doch ein Neubau für den Bereich Maschinenbau ist in Planung. „Es dauert noch ein paar Jahre, bis er fertig ist, aber wir freuen uns schon sehr darauf“, betont die Dozentin. Sie sei in die Lehre gewechselt, um ihr Wissen weitergeben und gleichzeitig weiter forschen zu können. „Die Mischung ist toll“, sagt sie.

Auch ihr Unterricht ist gerade ein Mix – aus Präsenz- und Online-Lehre. Einmal in der Woche ist sie in Warnemünde, die anderen Tage in Wismar. Insgesamt betreut sie um die 110 Studenten. Privat wohnt sie mit ihrem Mann und den zwei Kindern in einem Dorf zwischen Wismar und Rostock.

Preisgeld für die Lehre

Das Preisgeld in Höhe von 2500 Euro setzt Daniela Schwerdt wie alle drei Preisträger für ihre Studenten ein. Unter anderem möchte sie verschiedene Objekte – Bauteile und Materialien – erwerben, um die Vorlesungen noch anschaulicher zu gestalten. „Ich freue mich extrem über den Preis, er kam sehr überraschend“, so die Professorin nach der Preisvergabe. Zu Beginn der Online-Veranstaltung hatte Claudia Schilling, Senatorin für Wissenschaft und Häfen der Freien Hansestadt Bremen, betont, dass die Verknüpfung von Ausbildung, Qualifikation und Forschung mit der vielfältigen maritimen Wirtschaft ein unschätzbarer Vorteil für den maritimen Standort Deutschland sei. „Wir müssen es auch weiterhin schaffen, neue und frische Ideen aus der Wissenschaft mit bewährten Kompetenzen und Erfahrungen aus den Unternehmen zu verbinden, um innovative und zugleich praxistaugliche Verfahren und Prozesse zu entwickeln und umzusetzen“, so die Senatorin. Die Qualität der Lehre selbst sei dabei eine zentrale Stellschraube, um die Studierenden zu den Fachkräften von morgen auszubilden und sie für den maritimen Standort Deutschland zu begeistern.“ Die Lehrkräfte würden dazu einen entscheidenden Beitrag leisten.

Von Kerstin Schröder