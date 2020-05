Diese Wismarerin hat Hunderte Stoffmasken für ihre Kollegen genäht

Wismar

Als fehlende Schutzmasken noch in aller Munde waren, hat Ines Suhr nicht lange überlegt. Sofort hat sich die Wismarerin an die Nähmaschine gesetzt und losgelegt. Ihr Ansporn war es, ihren Kollegen von den Stadtwerken Wismar etwas Gutes zu tun. Denn ein Mund-und-Nasen-Schutz ist damals nicht so schnell zu bekommen gewesen. Und da auch nicht jeder nähen kann, hat Ines Suhr das für viele Menschen übernommen und insgesamt 360 Stoffmasken geschneidert.

Obolus von den Kollegen

280 davon tragen jetzt ihre Kollegen – und die haben sich mit einem kleinen Obolus bedankt. Das Geld hat Ines Suhr gesammelt und damit nun noch jemandem eine große Freude bereitet: Marina Welsch. Sie hat stellvertretend für das Team des Wismarer Tierparks die Spende entgegengenommen – insgesamt 1000 Euro.

„Wir sind echt überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft“, sagt Marina Welsch bei der Scheckübergabe im Alpaka-Gehege. Die Tiere interessiert das wenig, sie laufen lieber zu anderen Besuchern, die Futter dabei haben. Doch Ines Suhr ist glücklich und sieht sofort: „Die Alpakas sind gerade geschoren worden.“ Sie kennt sich aus, ihre Familie sei oft und gerne im Tierpark. „Früher waren wir mit unserer Tochter hier, jetzt nehmen wir unser Enkelchen mit“, erzählt sie.

Ihr Mann hat geholfen

Ines Suhr (r.) hat zur Spendenübergabe noch einige Stoffmasken mitgebracht, über die sich Tierpark-Mitarbeiterin Marina Welsch freut. Quelle: Kerstin Schröder

Wir – das sind sie und ihr Mann Axel. Er hat ihr auch beim Herstellen der zweilagigen Masken geholfen. Er hat nicht an der Maschine gesessen. Aber „er hat mir die Stoffe immer so gereicht und umgedreht, dass ich zügig weiternähen konnte“, erzählt Ines Suhr. Etwa zehn Minuten habe sie für eine Maske gebraucht. Stoffe und Haushaltsgummis habe sie umsonst von Kollegen, Nachbarn und der GAIA Serviceteam GbR bekommen.

Unterstützt hat die Aktion auch der Chef der Stadtwerke, der die fleißige Näherin für einige Zeit freistellte, damit sie das Team ausrüsten kann. 30 Arbeitsstunden sind zusammengekommen, die restlichen Masken hat Ines Suhr in ihrer Freizeit genäht und damit unter anderem auch ein Callcenter in Schwerin ausgestattet.

Freikarten als Dankeschön

Für ihren Einsatz kann sie nun umsonst in den Tierpark gehen – als Dankeschön für die Spende hat sie von Marina Welsch Freikarten bekommen. Die hat sie mit strahlenden Augen entgegengenommen: „Die Anlage ist toll, deshalb habe ich nicht lange überlegen müssen, wer das Geld bekommen soll.“ 20 Masken hat sie dem Tierpark-Mitarbeitern auch noch mitgebracht – mit Tiermotiven drauf. Mittlerweile näht Ines Suhr aber nicht mehr. „Der Bedarf ist erst einmal gedeckt“, sagt sie.

Herbe Einnahmeverluste

Die mehrwöchige Zwangsschließung des Tierpark durch die Corona-Pandemie hat für herbe Einnahmeverluste gesorgt. Bewirtschaftet wird die Anlage vom Verein Tierpark Wismar, der den Park mit Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Fördermitteln und Eintrittsgeldern finanziert. Zehntausende Euro sind verloren gegangen, deshalb freuen sich die Vereinsmitglieder über jegliche Unterstützung. Die gibt es, wie Marina Welsch berichtet: „Die Wismarer und Nordwestmecklenburger haben trotz der schwierigen Zeit ein großes Herz für die Tiere und uns, dafür sagen wir Danke.“

Von Kerstin Schröder