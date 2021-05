Diese schönen neuen Blumen-Kunstwerke stehen in Gägelow

Gägelow

Es blüht in Gägelow – und nicht nur in allen Farben, sondern auch in unterschiedlichen Formen: als Kapelle, in Tonnen und auf Bänken. Denn die Gägelower haben Blumenkunstwerke geschaffen und das in allen Ortsteilen. 15 sind es insgesamt geworden.

„Alle sind kleine Oasen, die Aufmerksamkeit erregen“, freut sich Simone Oldenburg, Vorsitzende des Sozialausschusses, über die gelungene Umsetzung. Der Ausschuss hat sich das Projekt ausgedacht – als Erweiterung der Aktion „Gägelow blüht auf“. Mit der sind bereits die Ortseingänge und markante Stellen im Gemeindegebiet bepflanzt worden, um Gäste und Einheimische zu erfreuen. Doch es sollte noch bunter werden. Deshalb sind die Einwohner im vergangenen Jahr aufgerufen worden, Objekte zu bepflanzen. Der Kreativität wurden keine Grenzen gesetzt, das Interesse war riesig.

Fotos von Spaziergängern

Auch Anja Sauck und ihr Mann Christian haben gepflanzt, gebohrt und geklebt. Herausgekommen ist eine Sitzgelegenheit in Proseken, nicht weit von ihrem Haus entfernt und direkt an der vielbefahrenen Straße nach Boltenhagen und Wismar. „Zahlreiche Spaziergänger haben hier schon Fotos gemacht“, erzählen die zwei stolz.

Die Materialien – Stuhl, Tisch, Tasche, Löffel – haben sie gebraucht im Internet gekauft. Auf dem Stuhl steht eine Handtasche, aus der Blumen wachsen, auf dem Tisch sind Eierbecher, Tasse und zwei Krüge zu sehen, die mit unterschiedlichen Pflanzen geschmückt wurden. „Wir fanden die Idee total schön und auch, dass etwas in der Gemeinde passiert“, erklären sie ihre Motivation fürs Mitmachen. Die Objekte würden viele Menschen einladen, durch die Gemeinde zu spazieren und hinzuschauen. „Auch wir tun das und gucken uns alle Kreationen an“, erzählt Anja Sauck.

Auf Gehwegplatten befestigt

Befestigt haben sie ihre blumige Sitzgelegenheit, damit sie bei Wind nicht umfällt, auf Gewegplatten, die sie vergraben in der Erde befinden. Tassen und Löffel sind festgebohrt und geklebt – damit sie nicht von Spaziergängern mitgenommen werden. „Aber zerstört oder beschädigt wurden die Objekte bislang nicht, wir hoffen, dass das so bleibt“, betont Simone Oldenburg.

In Proseken gibt es noch eine weitere blumige Sitzgelegenheit. Die ist ein Gemeinschaftswerk von mehreren Nachbarn und zeigt zwei halbe „Menschen“. Möglich machen das zwei ausgestopfte Hosen und vier Schuhe. Sie sind so positioniert worden, dass es aussieht, als würden sie relaxt auf den Stühlen sitzen. Anstelle der Oberkörper sind dann Pflanzen zu sehen.

Alle Generationen sind dabei

„Viele Projekte sind Gemeinschaftswerke“, erzählt Simone Oldenburg. Auch die in Weitendorf haben alle Generationen aus dem Ort geschaffen. Dort steht zum einen eine kleine Kopie der Kapelle Weitendorf und zum anderen eine Hommage an die Betriebe im Ort: Landwirtschaft und Schlosserei. Die brauchen Öl, um arbeiten zu können. Deshalb ist ein Bohrer aufgestellt worden, der sich in die Erde gräbt, sowie zwei Material-Tonnen. Alles ist natürlich ebenfalls bepflanzt. „Alle aus dem Dorf haben mit angepackt“, erzählt Einwohnerin Christina Wandel. In jeder Jahreszeit würde es neue Pflanzen geben. „Die Kinder übernehmen im Sommer das Gießen“, ergänzt sie.

Bunter Marktplatz in Gägelow

In Gägelow selbst blüht der Marktplatz. Der stillgelegte Brunnen ist schon vor Jahren bepflanzt worden. Wenige Meter entfernt stehen außerdem Holzstelen, auf denen die Geschichte der Gemeinde erzählt wird. Auch ihr Umfeld ist nun bunt. Marianne und Klaus Hagel pflegen das Stelen-Umfeld schon seit Jahren und können sich dabei mittlerweile über die Unterstützung der direkten Anwohner freuen. Für die Aktion sind nun noch weitere Pflanzen dazugekommen.

Simone Oldenburg vermutet, dass auch die Corona-Pandemie das große Interesse hervorgerufen hat. „Weil man nicht viel anderes tun konnte.“ Sie hat das Projekt mitbetreut genau wie Daniel Soth-Worofka. Wie der Gemeindevertreter berichtet, möchten noch mehr Gägelower Blumen-Objekte erschaffen. Ob das noch in diesem Jahr klappt, ist noch nicht klar. „Aber nächstes Jahr machen wir ja damit weiter“, verspricht er.

Von Kerstin Schröder