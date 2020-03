Diese zwei Männer schlichten in Bad Doberan Streitigkeiten zwischen Nachbarn

Bad Doberan/Rostock

„Lärm geht immer!“ Wenn Thomas Brüdgam die vergangenen gut zweieinhalb Jahre als Schiedsmann in Bad Doberan Revue passieren lässt, fallen dem 48-Jährigen in erster Linie Konflikte wegen (zumindest gefühlt) erhöhter Geräuschpegel ein: „Ob der Rasenmäher am Sonntag, das zu laute Autoradio auf der Straße oder Musik von Nachbars Grundstück – da ist alles dabei.“ Selbst krähende Hähne hätten schon mal ein zwischenmenschlichen Streit entfacht, sagt Brüdgam: „In diesen Fällen können wir dann eingeschaltet werden.“

Wir – das ist in der Münsterstadt neben Brüdgam auch Reinhard Firzlaff. Seit Mai 2017 sind die beiden Schiedsmänner im Doppelpack auf „Friedensmission“ unterwegs. „Bei einigen nachbarrechtlichen und auch strafrechtlichen Streitigkeiten ist der erste Schlichtungsversuch vor einer Schiedsstelle erforderlich“, erklärt der 68-jährige Firzlaff. „Hier versuchen wir, die Angelegenheit auf kürzestem Weg zu regeln – bei minimalen Kosten.“ Dabei würden die Schiedsmänner nicht „frei Schnauze“ entscheiden, stellt Thomas Brüdgam klar: „Wir stehen hier unter der Aufsicht des Rostocker Amtsgerichtes.“

Schlichter agieren überparteilich und neutral

Die Konfliktparteien hätten während des Gespräches aber keinen juristischen Fachvortrag zu erwarten, so Brüdgam: „Das dürfen wir auch gar nicht.“ Schwierig: „In den meisten Bundesländern gibt es Bestimmungen zum Nachbarschaftsrecht“, sagt Reinhard Firzlaff. „In MV aber nicht.“ Dennoch richten sich die Männer bei ihren Empfehlungen nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). „Und wir gucken auch über den Tellerrand zu unseren Nachbarländern“, erklärt Brüdgam. „Um zu sehen, welche Auffassungen die Kollegen bei bestimmten Punkten vertreten haben.“

Der Nachbarschaftsstreit gehört zum Alltag in Deutschland. Ob durch Lärm oder Gartenprobleme, es gibt fast keinen Grund, der die beiden Parteien nicht vor den Richter ziehen lässt.(Symbolbild) Quelle: Keystone

Ihre hauptsächliche Maxime: „Als Schiedsmänner sind wir überparteilich und neutral“, betont Thomas Brüdgam. „Das müssen wir den Leuten auch immer wieder so sagen – einige glauben das nämlich nicht so ganz.“ Urteile seien von ihnen nicht zu erwarten: „Wir moderieren, versuchen, das Gespräch in die richtige Richtung zu lenken – um letztlich eine Ebene zu schaffen, auf der wir eine gemeinsame Vereinbarung treffen können.“

70 Prozent der Streitfälle werden positiv beendet

Etwa 70 Prozent ihrer Streitfälle seien mit einer positiven Schlichtung beendet worden, sagt Reinhard Firzlaff: „Ein gute Quote.“ Voraussetzung: „Beide Parteien müssen grundsätzlich bereit sein, ihren Konflikt außergerichtlich zu lösen.“ Dabei gehe es im ersten Gespräch darum herauszufinden, was eigentlich das Ziel des Schlichtungsverfahrens sein soll: „Der guckt mich immer so blöd an, der soll damit aufhören – damit können wir nichts anfangen“, sagt Thomas Brüdgam und erklärt: „Es muss ein konkretes Ziel erkennbar sein: Nachbars Baum fällt auf Zaun, Zaun kaputt, ich möchte neuen Zaun oder einen Vergleich – darüber kann dann gesprochen werden.“

Klageverfahren vermeiden Fünf Jahre dauert die Amtszeit eines Schiedsmannes oder einer Schiedsfrau. Die Ehrenamtler führen Verhandlungen zwischen zwei Streitparteien durch – mit dem Ziel der gütlichen Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten. Damit sollen Privatklageverfahren vermieden werden. Schiedsstellen sind nicht zuständig für Streitsachen aus dem Familienrecht oder Arbeitsrecht oder auch für Problembehandlungen zwischen Bürgern und Institutionen des öffentlichen Dienstes. Kontakt Bad Doberan: per Mail an thomas.bruedgam@schiedsmann.de oder telefonisch unter 01573/08 53 872.

Insgesamt habe die Zahl der Schlichtungsverfahren in den vergangenen Jahren nicht groß variiert, sagt Bärbel Schade, Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen ( BDS): „2017/18 gab es einen leichten Rückgang, jetzt hat das wieder ein bisschen zugenommen – im Durchschnitt geht man von drei Fällen pro Schiedsstelle aus.“

Viele Grundstückskonflikte im ländlichen Bereich

In größeren Kommunen wie etwa der Hansestadt Rostock müssten sich die Schiedsleute in erster Linie um Beleidigungen kümmern, sagt Schade: „Dagegen geht es im ländlichen Bereich eher um Überwüchse an Grundstücken.“ Beispielsweise um hohe Hecken und Bäume, um Äste, die in den Nachbargarten wachsen, oder um Laub und Früchte, die auf das benachbarte Grundstück fallen. Ein wichtiger Punkt: „Öffentlich über die jeweiligen Streitfälle wird nicht geredet“, stellt Schade klar. „Wir sind hier zum Datenschutz verpflichtet.“

An einen kuriosen Konflikt erinnert sie sich dann aber doch: „Der Fall liegt schon Jahre zurück“, sagt Bärbel Schade. „Zwei ältere Damen hatten sich am Gartenzaun so heftig gestritten, dass es schließlich auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam und dabei die Bluse der einen Frau zerriss.“ Während eines Schlichtungsversuches seien weiter „die Fetzen geflogen“, so Schade: „Es ging hoch her.“

Letztlich habe sich herausgestellt, dass die beiden Kontrahentinnen einmal beste Freundinnen gewesen waren. Der eigentliche Streitgrund: „Die eine Frau war im vergangenen Jahr nicht mehr zum Geburtstag der anderen eingeladen worden“, erklärt die erfahrene Schiedsfrau. „Oftmals können es scheinbar harmlose Auslöser sein, die dann zu einer großen Sache werden.“

Bewährte Einrichtung in der Münsterstadt

Das Ende vom Lied: „Nach einigen Gesprächen und beruhigenden Worten haben sich die Damen dann doch wieder vertragen“, sagt Bärbel Schade und lacht. „Ob sie allerdings auch wieder gemeinsam Geburtstag gefeiert haben, entzieht sich meiner Kenntnis.“

Schiedsstellen gibt es übrigens nicht in jeder Kommune – „obwohl das eigentlich wünschenswert wäre“, meint der Doberaner Reinhard Firzlaff. In der Münsterstadt habe sich die Einrichtung jedenfalls bewährt: „Die Verwaltung unterstützt uns, stellt uns für unsere Sprechstunden einen Raum im Rathaus zur Verfügung und ermöglicht uns die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungen.“

Ein Aufwand, der sich nicht nur für die Konfliktparteien, sondern auch für die Ehrenamtler lohnt: „Allein dadurch, dass die Leute ihre Sorgen aussprechen können und wir ihnen zuhören, können wir oftmals schon helfen“, sagt Firzlaff. „Da sind wir für unsere Gesprächspartner auch so etwas wie Therapeuten.“

Sprechstunde: 12. März, 16.30 Uhr bis 18 Uhr, Rathaus, Severinstraße 6, Bad Doberan – Voranmeldungen sind nicht erforderlich.

