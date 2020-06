Dieser 140 Jahre alte Baum wird der neue Mast für die Poeler Kogge

Wismar/Kirchdorf

Die Poeler Kogge „ Wissemara“ bekommt einen neuen Mast. Aus einer gigantischen Douglasie, die im niedersächsischen Harz gewachsen ist, macht der Bootsbauer Asmus auf Poel nun das neue Herzstück für die Kogge.

Vor etwa einem Jahr hatte ein Baumgutachter dem Koggenverein emfpohlen, einen neuen Mast zu setzen. „Einige Stellen des jetzigen Mastes sind durch die sogenannte Braunfäule befallen“, erklärt Gerd Lemke, Büroleiter des Koggenvereins. Bereits im April wurde eine Douglasie im Harz für die Kogge gefällt.

17 Jahre alter Mast wird ausgetauscht – Douglasie kommt aus dem Harz

Die 140 Jahre alten Douglasien hatten Forstleute zu Versuchszwecken 1882 am Harzrand angepflanzt. Damals regierte noch Reichskanzler Bismarck, der als Freund und Förderer der Baumart aus Nordamerika galt. Ein Baum aus dieser ältesten Versuchsfläche in Nordwestdeutschland löst jetzt ihre Vorgängerin ab.

Der erste Mastbaum für die Poeler Kogge stammte ebenfalls aus dem Waldbestand nahe Lonau. Vor 17 Jahren wurde sie am gleichen Ort gefällt und diente seitdem der „ Wissemara“ als seetüchtiger Mast. Dieser muss nun aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden. Bis zum Herbst will der Bootsbauer Asmus aus dem etwa 50 Meter hohen Stamme einen Mast gemacht haben. Der wird dann immerhin noch mehr als 30 Meter hoch sein.

Gerd Lemke vom Koggenverein und Bootsbauer Ralf Asmus mit dem Baumstamm für den neuen Mast. Quelle: privat

„Bislang haben wir nichts für den neuen Mast bezahlt. Der Baum wurde von der niedersächsischen Landesforst gesponsert, der Transport von Ilim Timber. Dafür sind wir als Verein sehr dankbar“, sagt Gerd Lemke vom Koggenverein. Als das Wismarer Unternehmen den riesigen Stamm auf Poel anliefert, sehen sich viele Schaulustige das Spektakel an, als der künftige Mast vom Transporter gehoben wird. Ein bisschen kann man sich schon vorstellen, wie er einmal mitten auf der Kogge aussehen wird. Die nun anstehenden Arbeiten beim Bootsbauer und später das Setzen des Mastes werden den Verein jedoch erstmal mehrere Zehntausend Euro kosten.

Coronavirus erschwert Vereinsarbeit – Kogge ist aber wieder unterwegs

Segeln kann die Koggen-Crew zurzeit mit der „ Wissemara“ nicht. Für das Setzen der Segel und für die Manöver könnten die Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Unterwegs ist das Holzschiff dennoch – mit Maschinenantrieb. „Wir bieten auch wieder Törns an“, sagt Gerd Lemke. Der Verein hofft, aus diesen Einnahmen die Arbeiten am Mast bezahlen zu können. Lemke weiß aber auch: „Die Urlauber sind noch zurückhaltend mit den Buchungen.“ Der Verein müsse den Gürtel nun etwas enger schnallen. Aber: „Wir sind sicher, dass wir da durchkommen und alles hinkriegen“, sagt Lemke trotzdem optimistisch.

Diese Saison sei jedoch kein Selbstläufer. So wurden alle Hochzeiten an Bord abgesagt. Das sei laut Verein vermutlich erst ab Ende Juli wieder möglich. Auch Firmenausfahrten sind zu 100 Prozent gecancelt. „Was uns wehtut, ist, dass die Hafentage ausgefallen sind“, sagt Gerd Lemke. Geplant war ein großes Koggentreffen, das in Wismar stattfinden sollte. Auch dass die Hanse Sail ausfällt, hat für den Verein Folgen: Die viele Ausfahrten während dieses maritimen Großevents hätten viele Einnahmen generiert, die nun komplett wegfallen. Im Verein wolle man dennoch optimistisch bleiben. Die Crews freuen sich auf die nächsten Törns – und ab Herbst mit neuem Mast.

Von Michaela Krohn