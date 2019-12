Dieser Buchhändler holt die Stars nach Wismar

Wismar

Iris Berben, Joachim Gauck, Hardy Krüger und Hardy Krüger jr., Birgit Schrowange, Bettina Tietjen, Roger Willemsen, Ulrich Wickert, Günter Grass, Kurt Biedenkopf – mindestens eine Sache haben sie alle gemein: Sie haben schon in Wismar gelesen. Volker Stein, Filialleiter der Hugendubel-Buchhandlung in Wismar, holte sie in die Hansestadt. Die nächsten beiden Gäste sind jeweils zwei ziemlich starke Frauen – könnten verschiedener aber nicht sein.

Andrea Sawatzki und Désirée Nick lesen in Wismar

Im Januar wird Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki im Wismarer Zeughaus lesen. Die Veranstaltung ist allerdings schon lange ausverkauft. Gerade frisch eingetroffen sind die Tickets für die Lesung mit Désirée Nick am 5. Juni in St. Georgen. Die Unterhaltungskünstlerin gilt als schwierig, zumindest provokant. Volker Stein bleibt gelassen und will es auf sich zukommen lassen. Er hat in den vergangenen 20 Jahren mehr als 100 Lesungen erlebt und weiß: „Je unbekannter, desto anstrengender sind die Autoren oft.“ Désirée Nick dürfte inzwischen eher zu den Bekannteren zählen.

Fünf bis sechs Lesungen veranstaltet der Buchhändler etwa pro Jahr. „Mein Wunsch ist es immer, dass die Leute bei uns etwas erleben“, sagt Stein. Denn die Lesungen sollen keine Lesungen im herkömmlichen Sinne sein, bei denen nur still vorgelesen wird. Das funktioniere in Wismar nicht besonders gut. Es darf ruhig etwas mehr sein, zum Beispiel schauspielerische Einlagen. Die Gäste sollen unterhalten werden.

Erinnerung an Roger Willemsen : Sympathisch und interessiert

An ein paar Lesungen erinnert sich Volker Stein besonders gern. Zum Beispiel an die mit Thomas Brussig. Sein Roman „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ avancierte 1999 zum Bestseller. „Wir hatten die Lesung mit ihm aber schon gebucht, bevor er so bekannt wurde – das war dann ein toller Abend“, erinnert sich Stein. Beeindruckt zeigt sich Volker Stein auch heute noch von der Lesung mit Roger Willemsen, die war etwa ein Jahr, bevor der beliebte Publizist 2016 verstarb. „Die Lesung war ein Highlight für mich. Willemsen war sehr nett, interessiert im Umgang, einfach sympathisch.“

Fernsehmoderatorin und Autorin Bettina Tietjen signiert nach ihrer Lesung im Wismarer Zeughaus ihre Bücher. Quelle: Hugendubel Wismar

Sky du Mont und seine Badewanne

Schauspieler Sky du Mont sorgte während seines Aufenthaltes in Wismar für einige Aufregung. „Wir bringen eigentlich immer alle unsere Gäste im Steigenberger unter. Problem für Sky du Mont war: Dort gibt nur Duschen, keine Badewannen in den Zimmern.“ Genau die wollte du Mont aber haben. „Sein Management hatte dann erst mal dafür zu sorgen, dass in den nächsten Hotels auf der Lesereise überall Badewannen vorhanden sind.“

Es ging aber auch noch kurioser. Ein Vorleser, der aus „Der kleine Prinz“, dem Klassiker von Antoine de Saint-Exupéry, vorlas, aß während der Veranstaltung kaltes Hühnchen auf der Bühne – inklusive Duftprobe für die Gäste in den ersten Reihen.

Stromausfall in St. Georgen – Karasek erzählt einfach weiter

In Erinnerung bleibt wohl auch der Auftritt von Helmut Karasek in St. Georgen. „Es war November und er kam in leichtem Hemd hier an. In St. Georgen ist es aber kalt zu dieser Jahreszeit, also haben wir erst mal einen Pullover gekauft“, erinnert sich Volker Stein. Als Nächstes gab es in der Kirche einen Stromausfall. „Nur das Mikrofon funktionierte noch, sonst war alles dunkel. Karasek hat das Publikum ganz sympathisch und schlagfertig einfach weiter mit Geschichten von anderen Stromausfällen unterhalten.“

Für die nächsten Veranstaltungen sind hoffentlich keine Stromausfälle zu erwarten. Für die Lesung mit Désirée Nick gibt es noch Karten in der Hugendubel-Buchhandlung Hinter dem Rathaus. Im Gepäck hat sie ihr neues Buch „Der Lack bleibt dran“, in dem sie sich bissig, witzig und kontrovers mit dem Älterwerden beschäftigt.

