Dieser Poeler Straßenmusiker war früher Sänger bei Mutabor

Poel

Axl Makana wurde Anfang der 1970er Jahre in Wismar – damals unter dem Namen Axel Steinhagen. 1991 hat er seinen Wohnsitz nach Berlin verlegt, um ein Studium der Ethnologie aufzunehmen. Nun ist er auf der Insel Poel zu Hause. Dort tritt er mit seiner Gitarre als Straßenmusiker auf – immer sonnabends von 17 bis 21 Uhr in Timmendorf. Seine Enterhaken sind eingängige Lieder mit ironischen und poetischen Texten, die er im Sommer gerne als Straßenkonzerte aufführt.

Die Begeisterung für Musik ist in Wismar erwacht, wo Axel Steinhagen in einer Band gespielt hat. In Berlin hat er sich einige neue Mitstreiter gesucht und das Projekt „Mutabor“ ins Leben gerufen. Der Name leitet sich aus dem Lateinischen ab und bedeutet „Ich werde verwandelt werden“. Der gleichlautende Zauberspruch aus dem Märchen „Kalif Storch“ ist die Inspiration für die Folk-Punk-Band.

Von OZ