Dieser Rettungsschwimmer hat auf der Insel Poel alles im Blick

Timmendorf

Zurzeit gibt es ein paar Wolken, die über Mecklenburg-Vorpommern ziehen. Doch die Sonne kommt garantiert zurück. Und dann sind sie da, die Badegäste. Für ihre Sicherheit im Wasser und an Land sorgen auch in Corona-Zeiten die Rettungsschwimmer. Die haben vielerorts ihre Türme besetzt – an der Ostseeküste und auch an einigen Seen.

Auch auf der Insel Poel sind die ausgebildeten Frauen und Männer im Einsatz. Am Timmendorfer Strand sorgt unter anderem Klaus Mitscherling für Sicherheit bei jedem Wetter. Er ist seit 40 Jahren Rettungsschwimmer. Ausgestattet mit Fernglas und Funkgerät hat er jederzeit alles im Blick und kann im Notfall eingreifen. Auch am Neuklostersee ist der Rettungsschwimmer-Turm besetzt – täglich von 14 bis 19 Uhr. In Wismar-Wendorf sind die Lebensretter ebenfalls im Einsatz.

Von OZ