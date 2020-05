Dieses Relikt vor dem Wismarer Bahnhof stammt aus der Vor-Handy-Zeit

Wismar

Ist das eine Toilette oder kann das weg? Vor ein paar Tagen schrieb uns ein Leser, dass er sich seit geraumer Zeit an einem alten Toilettenhäuschen vor dem Wismarer Bahnhof störe. Unansehnlich sei es und vielleicht könne man dazu beitragen, dass es entfernt würde.

In der Stadtverwaltung nachgefragt, kam nach ein wenig Recherche heraus: Das ist gar kein Toilettenhäuschen, sondern ein altes Telefonhäuschen. Aus einer Zeit vor dem Handy. Genutzt wurde es von und für Taxifahrten. Schließlich mussten die Fahrer ja irgendwie zu erreichen sein.

Nun, da so gut wie jeder ein Smartphone in der Tasche hat, kann dieses Relikt aus längst vergangenen Zeiten wohl weg. Allzu schnell dürfte dies allerdings nicht gehen. Denn das Areal vor dem Bahnhof wird erst überplant, wenn die Kreuzungsmaßnahme für die Poeler Straße abgeschlossen ist. Sehen wir es bis dahin als ein Stück zur Geschichte der Kommunikation an.

Von Michaela Krohn