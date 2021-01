Wismar

Nein, das ist alles andere außer ein Trödelladen oder Flohmarkt, der im Sommer in der Dankwartstraße 46 eröffnet hat. „Mr. & Mrs. Marvellous“ steht am Schaufenster – Herr und Frau Fabelhaft. Drinnen stehen Designklassiker mit großen Namen und Gitarren, die Fans alter und stilvoller Sachen begeistern.

Annika Moser ist die „Mrs. Marvellous“, Matthias Ludwig Güthner der Mister dazu. Beide vereinen im Ladengeschäft und im größeren angeschlossenen Onlinehandel ihre beiden Leidenschaften: Den Sinn für Klassiker.

Fabelhaftes Design

Bei Annika Moser ist es das skandinavische Design, zeitlos und modern, was sie und ihre Kunden reizt. Sie verkauft Möbel, Haushaltswaren und auch Kunst aus der Zeit der 1920er bis zu den 1970ern, immer Originale und kein retro, „die so tun als ob!“, kommentiert Annika Moser.

Die Originale finden sie in Dänemark und Schweden. „Das ist immer eine Schatzsuche dort“, schmunzelt Matthias Ludwig Güthner über die gemeinsamen Reisen. Die Schätze kommen nach Wismar und gehen von dort aus an Sammler und Liebhaber in den Rest der Welt - in die USA, nach China und Honkong und sogar Australien.

Ein Raum voller Klassiker

„So eine Lampe in Schwarz habe ich gerade nach Korea geschickt“, erzählt Annika Moser über die berühmte Bumling-Leuchte von Anders Pehrson aus dem Ateljé Lyktan im schwedischen Åhus. Ein Klassiker, der unverändert und weltweit seinen Preis hat. Genauso wie der „Dome“, die große Pendelleuchte von Hans Agne Jakobsson aus den 1960ern.

Oder das blaue Geschirr der Serie „Blå Eld“ mit dem charakteristischen Häkelmuster der Designerin Hertha Bengtson aus den 1950ern. „Mein Lieblingsdesign, so schlicht und trotzdem mit Wiedererkennungswert“, schwärmt Annika Moser.

Lampen, Spiegel und mehr

Die Lampen fallen auf. „Um so gelber, oranger und brauner, desto mehr 1970er“, erzählt Annika Moser. Die Lampen des „Spage Age Design“ aus der Zeit, als die Raumfahrt als populäres Thema die Kreativen inspirierte. Dazwischen Kleinmöbel und sogar Haushaltsgeräte im Stil des „Skandinavischen Mid Century Modern“ und Spiegel, die die Holzverarbeitungskunst und die der Glasmacher vereinen.

Zur Galerie Das ist der neue Laden in der WIsmarer Altstadt: „Mr. & Mrs. Marvellous“ bieten skandinavische Designklassiker und alte Gitarren für Liebhaber und Sammler.

Den Onlineshop www.marvellous-online.de und ihr Angebot auf der Verkaufsplattform Etsy betreibt sie seit 2019. Aber irgendwann war der Versand vom heimischen Wohnzimmer aus nicht mehr händelbar. „Wenn 20 Pakete auf den Couchtisch bereit stehen“, schmunzelt Annika Moser.

Vom Wohnzimmer in den eigenen Laden

Deswegen der eigene Laden in der Dankwartstraße, den die beiden im August und mitten im Corona-Jahr eröffnet haben. Eigentlich kommen beide vom Bodensee. Sie kam zum Masterstudium Architektur nach Wismar, beide haben sich in die Stadt verliebt und sind geblieben. „Das bereuen wir nicht!“

Nun im Lockdown profitieren sie vom vorher aufgebauten Onlineshop. Matthias Ludwig Güthner gehört die zweite Hälfte des Ladens. Seine Schätze hängen an der Wand. Er liebt alte Gitarren mit ihrem Geruch und den Geschichten, die sie erzählen könnten (und im Zweifelsfalle auch erzählen).

Fabelhafte Gitarren

Diese Gitarren stammen teilweise aus den 1930er Jahren und sind von Hand gebaut aus Hölzern, die 600 Jahre alt sind. „Das bekommt man heute so kaum noch“, schwärmt „Mr. Marvellous“ von seinen fabelhaften Gitarren. Er ist Sänger, Songwriter und –natürlich – Gitarrist. Und hat jedes der Instrumente, die er zum Verkauf anbietet, selbst angespielt. Die Gitarre muss ihn überzeugen, nur dann kommt sie in seinen Verkauf.

„Ich bin ja kein Sammler“, lacht er auf die Frage, ob er sich denn von diesen Schätzen trennen kann. Die Gibson Hummingbird von 1967, mit der man ganz automatisch die Klassiker der Stones spielt, die „Epiphone“ von 1937 mit der wunderbar bauchigen Form, die Fender Stratocaster, die den Sound von Jimi Hendrix und seiner Zeit ausmacht.

Bezahlbar

Es sind nicht die Sammlerstücke mit Preisen um 300 000, 400 000 Euro, die Matthias Ludwig Güthner in seinem Laden und dem Onlineshop mit der Verkaufsplattform auf reverb.de anbietet, sondern die spielbaren und bespielten Gitarren, die mit Geschichte und Charakter. Kleine Reparaturen nimmt er selbst vor, für größere sucht er einen lokalen Gitarrenbauer.

„Instrumente für Musiker, vom Gitarren-Nerd!“, kommentiert er. Er hatte so viel vor im Ladengeschäft. Er wollte „Ladenkonzerte“ anbieten, kleine gemütliche Abende mit Musik und Musikern, denen er seine Gitarren in die Hand drückt. Das ging im Corona-Jahr nicht. Aber sie können im Wismarer Laden angesehen und angespielt werden. Nach Vereinbarung, genauso wie Kunden im Designladen von Annika Moser bestellte Ware nach Absprache abholen können.

Von Nicole Hollatz