Dieses tolle Nachspiel hat der Wismarer Gesundheitslauf

Der Gesundheitslauf im Bürgerpark hat richtig Welle gemacht. Erst sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene für den guten Zweck gelaufen, danach hat sich eine unerwartete Unterstützung für Mädchen und Jungen der Astrid-Lindgren-Förderschule in Form von Fahrrädern aufgetan. In dieser Woche wurden die Räder feierlich in den Räumen der Schule in Wendorf übergeben.

2235 Runden für guten Zweck

Doch der Reihe nach. Mit dem Gesundheitslauf werden traditionell soziale Projekte unterstützt. In diesem Jahr waren die Astrid-Lindgren-Förderschule und die Nachwuchshandballer der TSG Wismar an der Reihe. Am 30. Oktober drehten 281 Hobbyläufer 2235 Runden im Bürgerpark. Das war Rekord beim Gesundheitslauf. Die Freude beim Kreissportbund und der TSG als Veranstalter war riesig.

1061 Euro kamen dank der Startgelder und einiger Spenden zusammen. Außerdem hatte Sparkassen-Chef Manuel Krastel der Leiterin der Lindgren-Schule, Andrea Wieschmann, ein Fahrrad übergeben. Denn das Fahrradfahren spielt auch im Rahmen des Unterrichts eine wichtige Rolle an der Schule, um die Selbstständigkeit der Schüler zu fördern. Die 600 Euro vom Lauf sollten für das Fahrrad-Projekt genommen werden, um möglichst weitere anschaffen zu können.

Auch Fahrradhändler macht mit

„Für unsere Schüler sind Fahrräder ganz wichtig. Im Idealfall nehmen die Schüler selbstständig am Straßenverkehr teil." Anja Schmidt, Lehrerin an der Astrid-Lindgren-Förderschule Wismar Quelle: Heiko Hoffmann

Nach dem Lauf, an dem auch Kinder und Lehrer der Lindgren-Schule teilgenommen hatten, nahm die Aktion so richtig Fahrt auf. Carsten Kopec vom Fahrradladen in Gägelow findet das Projekt so gut, dass er die Anschaffung eines Stützfahrrades im Wert von 1400 Euro maßgeblich finanzierte. Damit können auch Kinder mit Gleichgewichtsstörungen oder anderen körperlichen Beeinträchtigungen an dem Projekt teilnehmen.

Schüler helfen Schülern

Und auch die Regionale Ostsee-Schule macht mit. Dort gibt es den Wahlpflichtkurs „Werkzeuge, Garten und Co“. Einmal in der Woche geht es dort um praktische Tätigkeiten. Das Reparieren von Fahrrädern gehört dazu. Nach Aufrufen kamen 15 mehr oder weniger gute Räder zusammen. Lehrer Maximilian Sandner hatte in der OZ vom Gesundheitslauf und der Fahrradaktion zugunsten der Astrid-Lindgren-Schule gelesen.

Das war die Geburtsstunde der Partnerschaft. Jetzt bereiten Ostsee-Schüler für Lindgren-Schüler Räder auf. Bei der Übergabe der ersten drei Exemplare am Donnerstag waren auch Moritz Hantsch (16) und Lukas Wünsche (15) dabei. Im Hausmeister-Häuschen der Ostsee-Schule reparieren sie die Räder, sorgen dafür, dass Bremsen und Licht funktionieren. „Die Jungs merken, dass ihre Arbeit Sinn macht“, sagt Maximilian Sandner, der Sport, Sozialkunde und Philosophie unterrichtet. Bis Ostern sollen weitere Räder hinzukommen.

Kreissportbund freut sich

Kerstin Groth, Geschäftsführerin des Kreissportbundes, freut sich, dass der „ Gesundheitslauf auch im Nachhinein so eine Außenwirkung erfahren hat“. Die Wismarer Werkstätten als Träger der Schule, die 85 Mädchen und Jungen zählt, sorgen mit den Helmen für die notwendige Sicherheit. Anja Knuth, stellvertretende Schulleiterin, bedankte sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung. In ihren Dank schloss sie auch alle Sportler des Gesundheitslaufes ein. Von den Lindgren-Schülern gab es einen herzlichen Applaus und selbst gemachte Geschenke für die Unterstützer der Aktion.

Wichtig für Selbstständigkeit

Anja Schmidt, an der Schule zuständig für den Sport, hatte sich beim Kreissportbund für die Förderung eingesetzt. Sie moderierte die Feierstunde und ist begeistert von den Reaktionen. „Für unsere Schüler sind Fahrräder ganz wichtig. Einige waren mit zehn, zwölf Jahren noch nie auf einem Rad“, sagt Anja Schmidt. Im Idealfall nehmen die Schüler selbstständig am Straßenverkehr teil und können zum Beispiel allein von Wendorf bis zur Lukaswiese in Redentin fahren, wo die Schüler nach der Schulzeit eine berufliche Ausbildung absolvieren.

