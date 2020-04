Digitale Kaffeeküche: So arbeiten Wismarer Unternehmen im Homeoffice zusammen

Wismar

„Das Kreuzworträtsel jeden Tag in der Ostsee-Zeitung wird nun zusammen digital ausgefüllt, wie wir es sonst immer ganz analog im Büro zusammen machen“, lacht Felix Schütt und lässt auch die Kolleginnen mitlachen.

Per Videochat sind Anne-Catharina Hagen und Kati Hölzel zugeschaltet, jeweils aus dem Homeoffice. Die drei gehören zum Team der Wismarer Agenturfamilie „click solutions“ als Digital- sowie „Lachs von Achtern“ als Kreativagentur.

„Interaktive Workshops durchführen. Mit dem Team zeitgleich am selben Projekt arbeiten. Sich zum Schnack mal eben in der Kaffeeküche treffen – mit digitalen Tools ist das jederzeit von überall aus möglich“, so werben die Unternehmen. Jetzt zu Corona-Zeiten sind diese „Tools“ wichtiger denn je.

Kreative Nachtschichten

Fast zwei und vier Jahre alt sind die Kinder von Kati Hölzel und Holger Blüthmann, er ist der Mitbegründer und Chef von „click solutions“. Beide gehen abwechselnd ins Büro. „Jeder macht noch eine Abendschicht, wenn die Kinder im Bett sind“, erzählt Kati Hölzel. Die Kommunikationsdesignerin gehört zu den Mitbegründern und Geschäftsführern von „Lachs von Achtern“.

„Es ist anstrengend“, gibt sie zu. „Ich mache jeden Tag eine Triage, was gerade am wichtigsten ist. Und muss entscheiden, mach ich heute bis Mitternacht und kann ich dann morgen fit sein für die Kinder?

Die Situation schlaucht.“ Kreativ sein abends, 21 Uhr, 22 Uhr, nach einem langen Tag mit Kindern? Kati Hölzel: „Das ist schwierig, das kann man eine Weile machen. Aber ich habe Angst was passiert, wenn es länger dauert als bis zum 20. April.“

Freund Fernseher hilft im Homeoffice

Auch Anne Hagen hat das Glück, sich das Homeoffice mit dem Mann teilen zu können. Ihr Sohn ist fast fünf. Vormittags ist sie mit dem Sohn zu Hause, mittags wird gewechselt. „Das ist der Spagat zwischen einer halben Stunde zusammen spielen und dann darf Mama eine halbe Stunde an den Laptop“, erzählt die Kommunikationsdesignerin.

Ihr geht es so wie vielen Eltern derzeit – der „Freund Fernseher“ hilft. „Es gibt aber auch gerade besonders gute Sachen im Fernsehen!“, dankt sie.

Verständnisvolle Kunden

Die Kunden haben Verständnis, wenn Dinge nun länger dauern als sonst. Kati Hölzel nickt im Videochat: „Viele Kunden von uns haben selbst Kinder und sind gerade in einer ähnlichen Situation!“

Ausgefallene Messen, brach liegender Tourismus, Einzelhandel, Restaurants, Hotels und mehr geschlossen –das merken auch die beiden Unternehmen, die gemeinsam für Auftraggeber aus unterschiedlichsten Branchen Websites und Apps, Corporate Designs sowie Marketing- und Kommunikationslösungen konzipieren, gestalten, texten und programmieren. Aufträge kommen nun langsamer und werden zurückhaltender vergeben. Aber sie kommen.

Digitale Lösungen für analoge Distanz

Felix Schütt: „Es kommen Anfragen von Kunden, die nun selbst die Zeit haben, sich um gewisse Dinge zu kümmern.“ Und zum Beispiel einen neuen Internetauftritt in Auftrag zu geben. Die beiden Wismarer Unternehmen reagieren und geben ihre Kernkompetenzen – digitale Lösungen für gemeinsames Arbeiten von überall aus – weiter.

Wismarer Firmen feiern Jubiläen „Click solutions“ und „Lachs von Achtern“ feiern in diesem Jahr ihre Firmenjubiläen. Im Jahr 2000 gründeten Holger Blüthmann und Stefan von Stade – damals Studenten im ersten Semester Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Wismar – ihre Internetagentur „Click solutions“. Die ersten Websites entstanden noch im WG-Zimmer, doch mit dem Internetboom häuften sich die Anfragen, die Firma wuchs und zog ins TFZ am Hafen. 2005 – direkt nach dem Studienabschluss an der Hochschule Wismar – gründeten die fünf Kommunikationsdesigner Kati Hölzel, Franka Severin, Tobias Alich, Eckart Glende und Jürgen Thiemann ihre Agentur für Gestaltung und Konzept: „Lachs von Achtern“. Ihr erstes Büro war das Lotsenhaus, das ebenfalls zum TFZ Wismar gehört. Dort begegneten sich die beiden Agenturen zum ersten Mal und arbeiteten am ersten gemeinsamen Projekt – erfolgreich. Der damalige Kunde, die WINGS Wismar als Fernstudienanbieter der HS Wismar, ist seit 15 Jahren den beiden Unternehmen treu. Aus der ersten Zusammenarbeit entstand die „Agenturfamilie“: Büro, Infrastruktur und Mitarbeiter werden geteilt. Zu den Kunden zählen inzwischen Global Player wie Siemens Healthineers, Hidden Champions und öffentliche Auftraggeber aus ganz Deutschland, aber auch kleinere und größere regionale Unternehmen. 2020 sind aus den 2+5 Gründern mehr als 60 Kollegen an inzwischen drei Standorten in Wismar, Hamburg und Berlin geworden. Dem Standort Wismar werden die beiden Agenturen auch in Zukunft treu bleiben, der nächste Schritt mit einem eigenen Bürogebäude mit Blick auf den Wismarer Hafen ist geplant.

Sie machen Teams dank Internet und der entsprechenden Anwendungen wieder arbeitsfähig oder sorgen beispielsweise für eine gute Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen.

Virtuelle Kaffeeküche

Click solutions und Lachs von Achtern machen selbst vor, wie es geht. Der Arbeitstag startet morgens mit einem virtuellen Meeting in der digitalen Kaffeeküche zum gemeinsamen Austausch – der Treffpunkt ist den ganzen Tag offen, beispielsweise auch zur gemeinsamen Mittagspause.

Digitales Whiteboard für die gemeinsame Kreativität, Videokonferenzen mit dem Kunden, digitale Workshops: „Es funktioniert!“, dankt Anne Hagen. Und es wird auch „nach Corona“ funktionieren, wenn der Kunde beispielsweise in Süddeutschland sitzt. Sowieso – die beiden Unternehmen setzen auf flexible Arbeitsmodelle, die Familie und Beruf besser vereinbar machen.

Die Frage der Hose in der Videokonferenz

Videokonferenzen im Homeoffice bergen dabei gewisse Risiken. Ein Kind drückt sehr gerne den „Beenden-Knopf“, ein anderes füttert die Mama zwischendurch mit ihren Kaubonbons. Der Kater von Felix Schütt rennt gerne mauzend durchs Bild. „Wir haben immer Hosen an“, lacht Kati Hölzel über den bekannten Witz über Videokonferenz im Homeoffice. „Oder man steht einfach nicht auf“, lässt Felix Schütt die anderen lachen.

Von Nicole Hollatz