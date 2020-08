Wismar

„30 Jahre Deutsche Einheit: Deine Geschichte, unsere Zukunft“ sind die digitalen Erzählsalons überschrieben. Eigentlich waren die zehn regionalen Erzählsalons ganz analog mit Rotwein und Gästen an markanten Orten geplant. Doch wegen der Corona-Pandemie vernetzen sich die Erzähler nun digital und die ganze Welt kann zuhören.

Sprechen über die Brüche von vor 30 Jahren

Am 6. August beginnt um 18 Uhr der Erzählsalon in Nordwestmecklenburg. Es geht um die ganz persönlichen Umbrüche der Menschen während der Wendezeit.

„Wie haben die Menschen in Nordwestmecklenburg – ganz gleich ob hier verwurzelt oder zugezogen – die Veränderungen in den Jahren nach der Wiedervereinigung erlebt? Wie kann mit diesen Erfahrungen vor Ort Zukunft gestaltet werden?“ Das sind die übergeordneten Fragen.

Sechs Erzählsalons bereits gelaufen

Bereits sechs regionale Erzählsalons zwischen dem Thüringer Wald und der Mecklenburger Seenplatte fanden statt, der in Nordwestmecklenburg ist der siebte. Und er könnte angesichts der verschiedenen Menschen mit ihren jeweiligen Biografien spannend werden. Pastor, Künstlerin, Juristin und Bankmitarbeiter – das Spektrum der Erzählenden ist mit Absicht breit gewählt.

Künstlerinnen und Juristin

Von ihren Umbruchserfahrungen in den 30 Jahren nach der Wende erzählen sechs Menschen. Renate Schürmeyer aus Bernstorf, geboren 1957 im Osten Berlins und aufgewachsen ab 1960 in Schleswig-Holstein, lebt und arbeitet seit 2003 als freiberufliche Künstlerin in Mecklenburg.

Barbara Borchardt aus Barnin, Jahrgang 1965, ist Diplomjuristin, Politikerin und Mitglied des Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern. Susanne Gabler aus Wismar, Jahrgang 1978, arbeitet als Ingenieurin in Unternehmen, die die Energiewende befördern, und thematisiert als Künstlerin ökologische und soziale Ungleichheiten.

Pastor, Architekt und Bankmitarbeiter

Jens Krause, Jahrgang 1964, stammt ursprünglich aus Thüringen, kam als studierter Theologe 1991 nach Mecklenburg, wo er seit 1993 als evangelischer Pastor und derzeit in der Gemeinde Dorf Mecklenburg tätig ist.

Jens Krause, Pastor in Dorf Mecklenburg. Quelle: OZ

Ton Matton aus Kuhlen-Wendorf, Jahrgang 1964 und gebürtig aus Holland, ist Architekt und Stadtplaner. Er unterhält nahe Schwerin ein großes Areal mit Gästeateliers, Kunstwerkstatt, Tieren und Pflanzen.

Gerd Puchta aus Rostock, Jahrgang 1951, ist als Facharbeiter gelernter Maschinenbauer und später Diplomjurist, bis 1990 Berufssoldat, danach Bankmitarbeiter, der als Firmenkundenbetreuer im Agrarkreditgeschäft die Privatisierung volkseigener Güter begleitete.

Per Videokonferenz in die ganze Welt

Per Videokonferenz und professionell moderiert werden die sechs Erzählenden zusammengeschaltet, die Gäste können dank Internet direkt zuhören. Die Videokonferenz wird via Youtube live auf der Projektwebseite www.deine-geschichte-unsere-zukunft.de gestreamt und bleibt dort auch im Anschluss jederzeit abrufbar.

Organisator der Reihe ist das Berliner Unternehmen Rohnstock Biografien, gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Ziel des NWM-Erzählsalons wie des gesamten Projekts ist es, im Vorfeld des 3. Oktober über das gemeinschaftliche Teilen von Erfahrungen Impulse für neue Aktivitäten und gemeinsame Projekte zu setzen.

Aus der Geschichte für die Zukunft lernen

Die Älteren erfahren voneinander, was sie verbindet: in Sorgen, Wünschen, Bedürfnissen und Ideen. Die Jüngeren, die die DDR nicht mehr erlebten, lernen ihre Heimat und soziale Herkunft neu kennen. Sie erfahren, welche Potenziale in gesellschaftlichen Umbrüchen liegen können.

Zudem können Menschen von außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns, auch und gerade im Westen Deutschlands, facettenreiche und tiefgründige Geschichten aus und über eine für manche noch unbekannte Region hören – authentisch erzählt von den Menschen vor Ort.

Zwei Stunden Lebensgeschichte(n) Ein digitaler Erzählsalon dauert etwa zwei Stunden. Die Menschen erzählen aus ihrem Leben, keine Geschichte wird kommentiert oder bewertet. Die Zuschauenden beziehungsweise Zuhörenden können ihre Gedanken live im Chat teilen, sich im Anschluss mit den Erzählenden austauschen oder sich untereinander vernetzen. Erfahrene Autobiografiker von Rohnstock Biografien schreiben nach Ende der zehn Erzählsalons 30 ausgewählte Geschichten in der Ich-Form auf. Sie münden in ein E-Book, das ab Ende November 2020 frei verfügbar zum Herunterladen zur Verfügung gestellt wird. Dazu gab und gibt es auch überregionale Erzählsalons zu bestimmten Themen zwischen Arbeit, Bildung, Frauen, sozialer Marktwirtschaft, Konsum, Migration und Demokratie beispielsweise. Auf der Webseite sind auch die bisherigen Erzählsalons zum „Nachhören“.

Von Nicole Hollatz