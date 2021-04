Plüschow

Der nächste, mittlerweile 5. Digitale Kunstsalon des Mecklenburgischen Künstlerhauses Schloss Plüschow findet am Mittwoch, dem 5. Mai, um 19 Uhr statt. Diesmal wird die Kunsthistorikerin, Autorin und Kuratorin Christina May aus Schwerin zu Gast sein.

Es wird an diesem Abend um das Thema Boxen im weiteren Sinne gehen. Boxen ist zum einen ein Sport, zum anderen bedeutet das Wort „Box“ in der Englischen Sprache: „Kasten“. „Thinking out of the box“ meint zum Beispiel, etwas – eine Tatsache, einen Gegenstand, eine Situation – aus einem anderen, vielleicht komplett ungewohnten Blickwinkel zu betrachten.

Ungewohnte Perspektiven

Mit diesem vielleicht für viele Menschen ungewohnten Blick auf Alltägliches, Vertrautes, bereits scheinbar in seiner Bedeutung fertig Interpretiertes beschäftigt sich May in ihren Ausstellungsprojekten, die sie im Kunstsalon einem interessierten Publikum vorstellen wird. Aktuell kuratiert May die Ausstellung „Alte Meister, junge Meister – Traktor Schwerin und die Kunst des Boxens“ die ab August 2021 im Schleswig-Holstein-Haus gezeigt wird.

Für ihre Doktorarbeit über modernes und zeitgenössisches Zoo-Design erhielt die Kunsthistorikerin den internationalen Nachwuchsförderpreis des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München, den Theodor-Fischer-Preis 2020. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitete sie unter anderem für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock und das Kunstmuseum Ahrenshoop. (www.ckmay.de)

Anmeldung erforderlich

Der Salon wird von Miro Zahra, Künstlerin und Kuratorin (Schloss Plüschow), moderiert. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail (mail@plüschow.de) erforderlich, um die Zugangsdaten zum Video-Zoom zu erhalten.

Der Digitale Salon auf Schloss Plüschow läuft üblicherweise mit einem eingangs gehaltenen Referat oder einer Einführung zum Thema durch die eingeladenen Kunstschaffenden. Danach kann diskutiert werden. Die Veranstaltung wird um die zwei Stunden dauern.

Achtung: Die „Digitalen Kunstsalons“ von Schloss Plüschow werden aufgezeichnet, dokumentiert und weiterbearbeitet, um sie auf der Internetseite des Künstlerhauses für ein noch breiteres Publikum zur Verfügung zu stellen. Wer nicht mit der Aufzeichnung einverstanden ist, kann nicht teilnehmen.

Von Annett Meinke