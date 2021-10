Plüschow

Es geht mit den Digitalen Kunstsalons im mecklenburgischen Künstlerhaus Schloss Plüschow weiter, die in der Corona-Zeit ins Leben gerufen und zu einem permanenten Kunstformat entwickelt wurden.

Selbstständig als Maler und Grafiker

Am Freitag, den 22. Oktober, geht es ab 19 Uhr um die Künstler Matthäus Straßenburg und Felix Fugenzahn und ihre Werke. Beide kennen sich seit ihrem Studium in Greifswald. Fugenzahn studierte Geographie und Kunst auf Lehramt, Straßenburg Biologie und Kunst auf Lehramt. Beide arbeiteten als Lehrer an verschiedenen Schulen unter anderem in Greifswald und Stralsund, bevor sie sich als Maler und Grafiker selbstständig machten. Beide sind Mitglieder des Künstlerbundes MV.

Felix Fugenzahn bereitet die Leinwand für die großformatigen Bilder vor. Quelle: Jürgen Falkenberg

Seit dem Studium befreundet

Matthäus wurde 1978 in Schwedt geboren. Fugenzahn stammt aus Teterow und lebt seit 2015 in Nordwestmecklenburg. Hier gründete er auch ein Siebdruckatelier unter seinem Namen.

Wie inzwischen bekannt, wird es im Digitalen Salon sowohl um die Künstlerpersönlichkeiten als auch um ihre Werke gehen. Der 8. Digitale Salon trägt den Titel: „Isolator X und andere Arbeiten“.

Formal streng

Neben dem eigentlichen künstlerischen Schaffen von Straßenburg und Fugenzahn als Maler und Druckgrafiker arbeiten beide interdisziplinär, vorrangig mit dem Medium des Videos. Dabei reglementieren sie sich nach eigener Auskunft gestalterisch sehr stark und folgen dabei einem zuvor entwickelten und auferlegten Konzept. Diese Konzepte scheinen den inhaltlichen Ideen entgegenzuwirken.

Anmeldung erforderlich

Alle Kunstsalons des Schlosses finden ausschließlich digital statt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail (mail@plueschow.de) erforderlich, dann erhalten die Gäste einen Zugangscode. Die Kunstsalons werden aufgezeichnet, dokumentiert und weiter bearbeitet, um sie auf der Internetseite des Künstlerhauses für ein noch breiteres Publikum zur Verfügung zu stellen. Wer mit der Aufzeichnung nicht einverstanden ist, kann nicht teilnehmen.

Miro Zahra als Moderation

Moderiert wird der 8. Kunstsalon, wie auch die vorherigen Salons, von Miro Zahra, Nordwestmecklenburger Künstlerin und Kuratorin von Schloss Plüschow.

Von Annett Meinke