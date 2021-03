Plüschow

Ist es die wachsende Einsamkeit vieler Menschen in der anhaltenden Corona-Pandemie, die bewirkt, dass sich nicht nur ausgewiesene Kunst-Fans und Kunstschaffende im neuen „Digitalen Kunstsalon“ des Mecklenburgischen Künstlerhauses Schloss Plüschow zur virtuellen Begegnung treffen?

Miro Zahra, Nordwestmecklenburger Künstlerin, Kuratorin, Grünen-Kommunalpolitikerin und temporäre Künstlerhausleiterin, weiß es nicht. In jedem Fall freut sie sich über die wachsende Resonanz und die Diversität des Publikums.

Kunst für alle

Nahmen am ersten Salon, der die Arbeiten der Neubrandenburger Künstlerin Rico. und sie selbst vorstellte – Rico. ist Preisträgerin des Nachwuchskunstpreises Mecklenburg-Vorpommern des Jahres 2020 –, 26 Kunstinteressierte teil, so waren es im Salon mit der Nachwuchskunstpreisträgerin MV des Jahres 2019, Ramona Seyfarth, bereits 36.

Der Neubrandenburger Künstlerin Rico. war der erste „Digitale Kunstsalon“ von Schloss Plüschow gewidmet. Quelle: Schloss Plüschow

„Wir sind begeistert. Einen digitalen Ort zu erschaffen, an dem sich nicht nur Kunst-Fachleute begegnen und austauschen, sondern ganz normale Menschen, die vorher zum Teil sogar kaum direkte Berührung mit Künstlerinnen und Künstlern hatten, was mehr kann man sich von so einem Format wünschen?“, sagt Zahra.

Hinweis Wer an einem der Kunstsalons des Schlosses teilzunehmen möchte, muss sich rechtzeitig per E-Mail anmelden und erhält dann die Zugangsdaten zum Zoom-Video-Meeting. (mail@plueschow.de) Alle „Digitalen Kunstsalons“ werden aufgezeichnet, dokumentiert und weiterbearbeitet, um sie auf der Internetseite des Künstlerhauses für ein noch breiteres Publikum zur Verfügung zu stellen. Wer mit einer Aufzeichnung nicht einverstanden ist, kann nicht teilnehmen.

Wenn es weiter so gut läuft, soll der „Digitale Salon“ des Schlosses auch nach dem Ende der Pandemie beibehalten werden. Zahra jedenfalls übt sich als digitale Moderatorin und empfindet Spaß an dieser Aufgabe. „Man muss schon enorm aufpassen, die ganzen zwei Stunden über konzentriert zu bleiben“, sagt sie. „Es soll schließlich einer nach dem anderen reden und nicht alle durcheinander.“

Erst Referat, dann Austausch

Alle, die in diesen Zeiten im Berufsalltag schon öfter an digitalen Team-Besprechungen teilgenommen haben oder an Online-Konferenzen, wissen ziemlich genau, wovon Zahra spricht.

Die „Digitalen Salons“ des Schlosses laufen dabei immer nach demselben Muster ab. Zunächst halten die Kunstschaffenden, die im jeweiligen Salon im Mittelpunkt stehen, ein kurzes Referat von zwanzig bis dreißig Minuten. Es geht um Arbeiten und Projekte und auch um die eigene Biografie. Danach dürfen die anderen Salon-Besucher Fragen stellen – zur Person oder zu den einzelnen Arbeiten, die vorgestellt werden.

Die Salon-Besucher kamen bisher, so Zahra, aus der Region, aber auch aus ganz Deutschland und sogar aus dem europäischen Ausland.

Fotograf steht im Mittelpunkt des nächsten Salons

Der nächste Salon mit dem Titel: „Zwischen Zeitdokument und künstlerischem Bild“ findet am Donnerstag, dem 25. März, ab 19 Uhr statt. Im Mittelpunkt steht dieses Mal der Greifswalder Fotograf Lars Heidemann.

Heidemann zählt zu den am meisten versprechenden Nachwuchs-Talenten Mecklenburg-Vorpommerns und war für den Nachwuchskunstpreis MV des Jahres 2020 nominiert. Seine Arbeiten werden Teil der diesjährigen Ausstellung auf dem Schloss, die Arbeiten aller für den Nachwuchskunstpreis 2020 Nominierten präsentieren wird.

Von Annett Meinke