Auf Corona-Lockdown vorbereitet? - Digitale Lernplattform: So läuft es an den Schulen in Mecklenburg

Eigentlich sollte sie längst laufen, die digitale Lernplattform des Landes MV. Jetzt steigen die Coronazahlen wieder – und die Homeschooling-Realität sieht an vielen Schulen in Mecklenburg anders aus.