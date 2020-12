Distanzunterricht in Nordwestmecklenburg gut gestartet

Wismar

Seit einer Woche befinden sich alle Schüler von Klasse 7 an aufwärts im Distanzunterricht. Für einen Teil der dafür benötigten IT-Infrastruktur und digitalen Endgeräte ist auch der Fachdienst Bildung und Kultur und des Landkreises Nordwestmecklenburg verantwortlich. Fachdienstleiter Eike Abrecht zieht nach dem Start eine erste Bilanz: „Für die kreiseigenen, weiterführenden Schulen kann ich sagen, dass der Start weitgehend gut gelungen ist. Die IT-Infrastruktur hat gehalten und anders als in anderen Landkreisen, sind unsere Lernplattformen nicht unter der Last zusammengebrochen“, berichtet der Fachdienstleiter. „Außerdem konnten alle Bedarfsmeldungen der Schulen über zusätzliche digitale Endgeräte bedient werden und wir haben auch noch eine stille Reserve.“

Weitere Tablets gekauft

Die Kreisverwaltung hat über das „Corona-Hilfspaket“ der Bundesregierung 883 Tablets angeschafft. Weitere 80 befinden sich im Zulauf. Insgesamt ist die Kreisverwaltung für 15 Schulen und rund 5500 Kinder und Jugendliche verantwortlich – auch wenn die Aufgabe der konkreten Ausgestaltung des Distanzunterrichtes bei den Schulämtern und den jeweiligen Schulleitungen liegt.

Ingo Funk als zuständiger Fachbereichsleiter freut sich über den gelungenen Start: „Natürlich gibt es bei solchen immensen Umstellungen auch immer Probleme zu lösen und Verbesserungsmöglichkeiten an der ein oder anderen Stelle – insgesamt muss ich aber vor allem die Arbeit unseres Kreismedienzentrums sehr loben. Die relativ ruhige Zeit über den Sommer wurde nicht nur für die Beschaffung und Einrichtung von Geräten genutzt, sondern auch für den Ausbau der Lernplattformen und die Schulung von Lehrkräften mit der neuen Technik.“

Von OZ