Dorf Mecklenburg: 34 Osterküken im Kreisagrarmuseum geschlüpft

Dorf Mecklenburg

Im Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg piepst es – die Oster-Küken sind da! Die Mitarbeiter freuen sich über 34 flauschige Jungvögel. Eine bunte, quirlige Mischung aus Schwedischen Blumenhühnern, Brahmas, Seidenhühnern und einem Italiener-Mix.

Am Sonntag, den 28. März haben die ersten Küken an den Eierschalen gepickt. Voller Spannung ist dann auf den Schlupf-Sieger gewartet worden. Denn es ist ein Lotterie gelaufen – um den schnellsten Picker. Deshalb ist jedes Ei mit einer Nummer versehen worden. Doch dieses Jahr gibt es nicht nur einen Sieger, denn ein Schwedisches Blumenhuhn (Nr. 32 ) und ein Italiener-Mix (Nr. 43) sind gleichzeitig geschlüpft. Dadurch gibt es dieses Jahr drei glückliche Gewinner mit dem richtigen Tipp.

Termin nötig

Freuen können sich alle über eine Familienfreikarte für eine Museums-Veranstaltung ihrer Wahl und einer kleinen Aufmerksamkeit speziell vom Museum. Alle drei wandern zusätzlich in den Lostopf und der Gewinner bekommt zwei Familien-Freikarten obendrauf.

Am Gründonnerstag sind die Küken in das Museum umgesetzt worden, damit sie über Ostern von den Besuchern bestaunt werden können. Es gelten die derzeit gültigen Corona-Bestimnungen. Eine telefonische Terminvereinbarung (03841 / 79 00 20) oder per Mail (info@kreisagrarmuseum.de) ist notwendig.

Von OZ